三大原因重創花蓮觀光：地震/颱風、距離遠、國人偏愛出國

1111人力銀行與立委傅崐萁等人今日召開振興花蓮觀光公聽會，為花蓮觀光發聲。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據113年度花蓮縣觀光遊憩區遊客人數統計顯示，今年3月（403花東地震前）的遊客造訪高達102萬3238人次，再觀察今年最新的10月造訪人次，已大幅度下降至34萬8049人次，跌幅高達7成之多。

細究原因，除了地震、颱風因素以外，距離太遠/公路危險以及國人偏好出國旅遊等外在推力，也都是造成花蓮當地觀光產業欲振乏力的原因。

曾仲葳分析，由於交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，針對自由行旅客前往花蓮住宿的補貼，估計只能用到12月14日，另外，旅行團部分則到12月20日，自由行的8.15億元預算可能會如期用完，不少業者憂心一旦補助結束，會衝擊後續旅客到訪意願。

觀光旅遊創新智庫暨愛遊網召集人李奇嶽指出，花蓮旅宿業者普遍認為要帶動國旅風氣，可以透過以下方式：政府加碼限區旅遊補助51.2%、舉辦演唱會/特色展覽/旅遊主題37.5%、鬆綁陸客來台規定21.2%、台鐵主題車廂/增加車次16.2%以及獎勵國人平日出遊給予補助15.9%等多管齊下，加強行銷花東獨有的山林及海岸之美，以重燃遊客信心與探訪樂趣。

前高雄餐旅大學教授吳繼文表示，2007年至2011年，在花蓮的臺灣觀光學院任教，並擔任學生事務處學務長，深入體驗在地生活與文化。早在2006年，他撰寫《獎勵旅遊》時便指出，花蓮的觀光特色可歸納為「二太一原」，即太魯閣、太平洋與原住民文化，擁有世界級觀光潛力。隨著太魯閣因地震災害需長期整修，應將亮點延伸至太平洋景觀與原住民文化，透過參與原住民日常與時令生活的深度體驗，展現花蓮獨特魅力，創造更多元觀光發展可能性。

曾仲葳指出，403地震重創花蓮，導致遊客人潮驟減，觀光業尚未出現復甦跡象，相關從業人員因此申請失業補助，面臨龐大生存壓力，而事隔至今已8個月，根據1111人力銀行調查，有高達93.2%受訪業者直言，接下來半年都「沒有」徵才需求，顯見影響生計甚鉅，要回到往昔榮景，仍有好長一段路要努力。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，歷經403花蓮地震之後，又適逢颱風阻斷交通，公路、鐵路的不穩定，讓許多遊客心理覺得很危險，甚至旅行團也不願意安排行程到花東，從今年4月到暑假之前的這段期間，花蓮地區的平日住房率只有兩成，有時還會掉到一成，雖然政府有推振興補助方案，住房率已漸漸有起色，假日偶爾可以衝高到三、四成，但是和地震前的榮景還是有很大落差，希望政府要加強交通工程進度，盡快恢復公路、鐵路的暢行，這才是對花蓮當地最有幫助的作法。