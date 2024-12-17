花蓮旅宿爆退訂潮…比去年同期衰退3到4成 業者盼延長振興補助

0403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，其中，自由行補助總計8.15億元預算，已於12月13日結束。1111人力銀行今邀集產官學界舉辦「振興花蓮觀光公聽會」表示，在補助結束後，花蓮住宿率又降回1成5，盼政府延長補助。

根據1111人力銀行調查發現，和去年同期相比，超過5成2的觀光旅宿業者表示今年業績下滑，進一步從觀光旅宿所在的地點來分析，受到地震風災衝擊最嚴重的花東地區，業者自評營收下滑的比率最高，超過8成。

立委傅崐萁今主持公聽會指出，今年地震加上颱風侵襲，花蓮人非常辛苦，包括來自空中的強降雨、海上的颱風、陸上的地震，讓民眾對花蓮有信心疑慮。花蓮主要就是觀光業跟農業，觀光業好也會帶動農產品銷量，現在可說是所有業者的寒冬。

傅崐萁表示，政府對於關懷受災人民以年底當作分水嶺有待商榷，國家長期重西輕東，東台灣建設延遲西部40年以上，光是蘇花公路分時分段通行就讓許多旅客打退堂鼓，雖然台鐵小清水溪橋已經通車，但只要一陣風雨來就又中斷，有哪個先進國家像台灣這樣？明年政府預算有3兆4千億元，應增加對災民的關懷。

立委洪孟楷也說，疫情來臨的海嘯第一排就是觀光相關行業，沒想到疫情後迎來的不是春暖花開，政府還沒有重視這塊，台灣是一座寶島，尤其宜花東及各縣市都有特色，觀光署升格時要人給人、要錢給錢，不能因為一次地震就當作把台灣觀光壓垮的藉口。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮訂房率雖然在先前的補助下，有小幅度回升，隨著補助日結束，12月開始陸續出現「退訂潮」，目前統計至12月15日後，全縣住房率平均剩下2成5。若以過年住房率來看，比起去年同期衰退3到4成，僅剩1成5至2成。

觀光旅遊創新智庫暨愛遊網召集人李奇嶽指出，花蓮旅宿業者對於帶動國旅風氣，有51.2%認為可透過政府加碼限區旅遊補助；37.5%認為可舉辦演唱會、特色展覽、旅遊主題；21.2%認為應鬆綁陸客來台規定；16.2%認為台鐵主題車廂增加車次；15.9%認為獎勵國人平日出遊給予補助。

台灣國際郵輪協會理事長林博宗認為，兩岸目前要直接開放直航不大可能，但中國大陸目前有許多郵輪出海，可規劃郵輪路線從廈門或上海經石垣島再到花蓮，最後從基隆離開，既不用全面開放陸客入境，透過郵輪局部開放還能振興花蓮觀光。

觀光署旅宿組副組長陳佳穎表示，觀光署未來針對旅宿業協助有3部分，包括訂定旅宿業在職訓練補助，也協助提升軟硬體設施，增加旅遊服務滿意度；台灣旅宿網開設花蓮優惠專區，彙整花蓮旅宿業者優惠；2025至2026年有台灣好湯活動，將針對溫泉及相關產業行銷，協助花蓮地區觀光產業。

觀光署推廣組副組長蔡宗昇表示，花蓮有很多搭乘大眾運輸旅客，明年1月至10月31日推出花蓮地區台灣好行憑電子票證免費搭乘，透過4條台灣好行路線將旅客送至景點；另外，台灣觀光巴士在花蓮有8條旅遊路線，明年1月至10月31日也推出1折優惠。