雪崩式下滑！花蓮7成8業績較去年衰退 平均減少45％

風景壯麗、好山好水的花蓮縣，向來是國內外遊客的造訪熱點，然而今年403花蓮大地震重挫當地觀光產業，影響至今讓旅人卻步，1111人力銀行與立委傅崐萁、洪孟楷、廖先翔以及民眾黨立委張啟楷今天召開振興花蓮觀光公聽會，為花蓮觀光發聲。1111人力銀行針對花蓮縣13個鄉鎮市的旅宿業者進行問卷調查，截至目前為止(1-11月)，業績和去年同期相較，比去年減少占77.5%，和去年差不多占15%，僅7.5%表示比去年成長。而今年呈現衰退的業者，平均減少了45%業務量，幾乎是腰斬的慘況。

調查指出，業績下滑原因包括：地震/颱風頻繁91.9%、距離太遠/公路危險43.5%、國人偏好出國旅遊35.4%以及國際旅客明顯減少24.1%。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，希望可以讓大家了解花蓮旅宿業的困境，雖然在先前的補助下，有小幅度的回升。然而隨著補助日的結束，12月開始陸續出現「退訂潮」，目前統計，12/15之後，全縣住房率平均剩下2成5。另外，若以過年住房率來看，比起去年同期衰退3到4成。期待接下來可以有大型的活動，讓花蓮來舉辦；並且也期待可以有穩定的交通，增加安全性；加強國際宣傳，邀請國內外的遊客都能常來玩，翻轉花蓮的觀光印象。當然，在必要的時刻，還是希望可以有更多的振興的政策，刺激花蓮的觀光消費。

台灣國際郵輪協會理事長林博宗認為，兩岸目前要直接開放直航不大可能，但郵輪卻可行，因為中國目前有許多郵輪出海，因此可以規劃郵輪路線從廈門或上海經石垣島，再到花蓮，最後從基隆離開，而這些遊客的證件資料都控制在郵輪上，不用擔心遊客亂跑，既不用全面開放陸客入境，透過郵輪局部開放還能振興花蓮觀光。另外林博宗也觀察到目前國籍航空開放不少北美航線，其中大約有3成東南亞旅客會透過台灣轉機，因此林博宗建議，政府可以仿照杜拜模式，補貼這些旅客一天100美金到花蓮玩，帶動花蓮旅遊。

為協助花蓮地震後重振，觀光署一連推動3波花蓮自由行住宿補助，今年6月起，平日補助1000元、假日500元，並一再加碼到11月最新推出的「3.0」及「3.0 plus」方案，來到單月補助2,500元，由於國人反應熱絡，經費預算已提前用罄，讓業者心急不已，振聲疾呼盼爭取延長補助時間。

根據1111人力調查指出，有62.5%業者認為振興震後花東觀光旅遊補助具有誘因，紛紛持正向態度，其中包括45%多少能刺激遊客前來意願以及17.5%能夠成功吸引遊客前來入住，肯定政府用心推展當地觀光；不過另有37.5%則直言旅遊補助不具誘因，其中包括31.2%認為完全不具吸引力、6.3%金額偏少無法左右遊客前來意願。