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童子瑋批基隆市長SBL籃球隊草率決策 藍反擊：綠議長又雙標

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋批市長SBL籃球隊草率決策，藍反擊：綠議長又雙標。圖／國民黨基隆市黨部提供
童子瑋批市長SBL籃球隊草率決策，藍反擊：綠議長又雙標。圖／國民黨基隆市黨部提供

基市府明年在教育基金編列3000萬元，用來成立SBL籃球隊，預計連3年花9000萬元，預算議會已通過。民進黨籍議長童子瑋昨天指評市長用3千萬教育基金成立籃球隊充滿爭議，後又改口明年改用產發處經費。藍營今天開記者會反擊，指童子瑋雙標，把政治惡鬥伸進教育圈。

童子瑋昨在臉書說，基隆的產業和教育，禁不起市長反覆的折騰，用3千萬教育基金成立籃球隊這件事情，從一開始就充滿爭議。當初市長在議會裡，無視眾多議員激烈反對，堅稱教育基金足夠，強行以人數優勢碾壓通過議案。但就在與市民團體的座談中，市長突然改口，承諾明年改用產發處經費，這不正說明市府的政策根本毫無規畫，連市長自己都明白此舉不合理。

童子瑋表示，市府如果真心推動籃球隊，應該尋求企業合作，以公私協力的方式建立，而非拿教育基金來硬撐體面。市府這次的操作與對預算的認知，已經完全超出了合理決策的範圍。議會對於預算質疑的聲音，市府聽見了嗎？

國民黨基隆市黨部今天舉行「民進黨議長又雙標！支持教育基金蓋停車場 卻反SBL籃球隊？」記者會，發言人潘艾嘉說，民進黨議長童子瑋質疑市府用教育基金創立SBL籃球隊，但他不僅沒有反對拿教育基金蓋停車場，更在其支持下燒了教育基金百萬元就為了辦3天的職籃活動，質疑童子瑋把政治惡鬥帶到教育圈。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，民進黨雙標黨，童子瑋以前支持教育基金蓋停車場，為何不能用來創設半職業籃球隊，哪個更接近教育基金的內涵？這就是標準的雙標。童子瑋針對今天國民黨的指控表示不再回應。

基隆 民進黨 童子瑋

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