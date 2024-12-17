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基隆達1區1室內兒童樂園 謝國樑開箱生態露營風暖暖館

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影
暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天達成七個行政區都有室內兒童樂園目標，暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，融入暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋及露營村的設計，小朋友都玩得很開心。市長謝國樑說，七區室內兒童樂園已成功達標，接下來將針對7至12歲及13至18歲的兒童青少年擴展適齡設施。

自去年3月迄今，基隆市政府已完成信義、七堵、中正、中山、安樂及仁愛區6座室內兒童樂園，截至11月共已服務超過24萬人次。2年完成「一區一特色室內兒童樂園」的目標，今天最後一座暖暖室內兒童樂園亮相，謝國樑開箱與小朋友同樂。

謝國樑說，每一個室內兒童樂園在設計時就規畫融入當地特色，暖暖區有許多旅遊名勝，尤其以自然景觀居多，透過暖東峽谷、暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋及露營村的概念，打造出專屬暖暖的「露營趣」的兒童樂園，讓孩子玩樂時，也可以了解地方自然景觀。

謝國樑指出，感謝市民對各區室內兒童樂園的好評回饋，暖暖室內兒童樂園的開幕，是達成「一區一室內兒童樂園」政策的重要里程碑，希望樂園能夠成為親子互動的橋梁。七區室內兒童樂園已成功達標，接下來將針對7至12歲及13至18歲的兒童青少年擴展適齡設施。

市府兒少處長林麗蟬表示，為慶祝完成一區一室內兒童樂園的目標，將有驚喜挑戰活動「7幻樂園集章趣」，凡是帶著孩子至基隆市七區室內兒童樂園遊玩，並成功蒐集到各區的紀念戳章，就可以換取精美的「基隆限定鷹站長保溫杯」，活動將於農曆春節期間明年元月26日展開，相關資訊內容將公告於基隆市政府兒童及少年事務處臉書粉絲專頁。

暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影
暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影
暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影
暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影
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暖暖室內兒童樂園今天開幕啟用，以生態露營風打造，達成1區1室內兒童樂園目標。記者游明煌／攝影
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基隆 親子 謝國樑 露營

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