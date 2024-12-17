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部落居民安全回家路 台東愛國蒲聯外替代道路通車

中央社／ 台東縣17日電

台東大武鄉愛國蒲部落居民期盼多年的聯外替代道路，今天通車，縣長饒慶鈴感謝原民會補助與各界支持；前鄉長黃建賓成功爭取核定，他說，台東人行的權益不應該被遺忘。

位於大武鄉大竹村的愛國蒲部落，過去對外交通僅仰賴鄉道東67一條聯外道路，每逢颱風、豪雨，此路段便常因落石而封閉，部落族人不僅處於險境，更讓部落易成孤島的風險，居民生活大受影響。

國民黨籍立委黃建賓表示，愛國蒲部落聯外替代道路及橋梁工程，就是為了徹底解決數10年的問題，減少安全隱憂，保障族人行的權益。這項工程雖原本在民國104年就核定，但因用地取得及工程預算追加等因素，未能繼續執行，他就任鄉長後重新提報計畫，並成功向原民會爭取到新台幣近1億元的經費補助，推動工程進行。

黃建賓指出，台東人行的權益不應該被遺忘，不僅僅是道路的改善，也持續爭取鐵路班次增加、票價凍漲及台東包機航線等，也會持續監督各部會、爭取更多資源，給台東人一條安全回家的路。

饒慶鈴表示，這條替代道路的通車是各方多年努力的成果，感謝原民會的大力補助、時任大武鄉長黃建賓堅持與關心地方建設及施工團隊的付出，施工期間也克服多次風災及豪大雨的考驗，凝聚多方的努力與支持，最後順利完工通車，未來縣府將持續關注偏鄉基礎建設，縮短城鄉差距，改善居民生活品質。

縣府建設處說明，此次工程新建一座長65公尺、寬8公尺的橋梁，以及興闢兩端連接道路總長371公尺，而為了使這條替代道路發揮最大功能，縣府也依對地方居民的承諾，投入共約1700萬元改善相關基礎設施，包括將新橋梁與溪蒲橋間的防汛道路全線鋪設瀝青路面，並於溪蒲橋頭處進行道路拓寬、縱坡調整、增設路燈28盞及打造綠地空間，全部工程已於今年11月如期完工。

台東 替代道路 黃建賓

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