徵收私人地…28年不通道路終打通 鄰長笑稱是「最好退休禮物」

花蓮吉安鄉吉祥六街有一段長約8公尺道路屬私人土地，長年雜草叢生，居民考量安全多半繞路而行，十分不方便，鄉公所為此與地主協調，並爭取中央、縣府補助，共斥資620多萬購入土地並開闢道路。老鄰長林達雄看到阻斷28年的道路打通，笑稱這是最好的「退休畢業禮物」。

吉祥六街鄰近學校與車站，為密集住宅區，其中位於南山一街與南山三街間約8公尺的道路是私人土地，且地主不願售出，只留下1條狹窄小路提供走路通行，居民為了安全長年只能花時間繞路，對生活造成不便。

吉安鄉公所為解決長達多年的交通難題，與縣議員周駿宥、宜昌村長黃志源、當地鄰長林達雄多次和地主溝通，得以用公告地價購入土地，並獲得內政部國土管理署補助315.9萬元、縣府配合款198.87萬元，加上鄉公所自籌105.61萬元拓寬道路。

鄉公所表示，道路拓寬施工包括瓶頸段的道路拓寬、排水溝改善、增設行人專用道專區等，工程今年9月中旬動工，並在11月底完工通車。

在當地服務53年即將退休的鄰長林達雄，期盼被阻斷28年的道路能在卸任前被打通，如今見到鄉公所完成心願，直說這是最好的「退休畢業禮物」，感謝公所為居民帶來便利與安全的通行道路。