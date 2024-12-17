快訊

台中狼教練早有前科卻閃過「這兩關」 校方6年未發現造成至少25人受害

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

聽新聞
0:00 / 0:00

徵收私人地…28年不通道路終打通 鄰長笑稱是「最好退休禮物」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉吉祥六街長約8公尺道路過去屬私人土地，居民若要通往其他道路考量安全多半繞路而行。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉吉祥六街長約8公尺道路過去屬私人土地，居民若要通往其他道路考量安全多半繞路而行。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉吉祥六街有一段長約8公尺道路屬私人土地，長年雜草叢生，居民考量安全多半繞路而行，十分不方便，鄉公所為此與地主協調，並爭取中央、縣府補助，共斥資620多萬購入土地並開闢道路。老鄰長林達雄看到阻斷28年的道路打通，笑稱這是最好的「退休畢業禮物」。

吉祥六街鄰近學校與車站，為密集住宅區，其中位於南山一街與南山三街間約8公尺的道路是私人土地，且地主不願售出，只留下1條狹窄小路提供走路通行，居民為了安全長年只能花時間繞路，對生活造成不便。

吉安鄉公所為解決長達多年的交通難題，與縣議員周駿宥、宜昌村長黃志源、當地鄰長林達雄多次和地主溝通，得以用公告地價購入土地，並獲得內政部國土管理署補助315.9萬元、縣府配合款198.87萬元，加上鄉公所自籌105.61萬元拓寬道路。

鄉公所表示，道路拓寬施工包括瓶頸段的道路拓寬、排水溝改善、增設行人專用道專區等，工程今年9月中旬動工，並在11月底完工通車。

在當地服務53年即將退休的鄰長林達雄，期盼被阻斷28年的道路能在卸任前被打通，如今見到鄉公所完成心願，直說這是最好的「退休畢業禮物」，感謝公所為居民帶來便利與安全的通行道路。

村長黃志源說，過去長輩要去附近的活動中心，只能繞南山三街接吉祥七街，再從南山一街繞回到吉祥六街52巷9號，相當不便，道路通行後長者因可直接到活動中心，不過未來還有吉祥六街通往中華路的部分要繼續努力。

花蓮吉安鄉吉祥六街長約8公尺道路阻斷28年，終於打通，讓居民通行更方便。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉吉祥六街長約8公尺道路阻斷28年，終於打通，讓居民通行更方便。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉吉祥六街長約8公尺道路過去屬私人土地，之前車輛無法通行。圖／翻攝Google地圖
花蓮吉安鄉吉祥六街長約8公尺道路過去屬私人土地，之前車輛無法通行。圖／翻攝Google地圖

吉安 排水溝 花蓮 行人

延伸閱讀

屏東來義鄉推5條深度旅遊路線 體驗山林與原民文化之美

宜蘭三星幸福巴士通車 隨招隨停還特別停靠這兩站讓長者爆讚

彰化偏鄉興建第二納骨塔請千歲降乩聖示 結果各自解讀神諭

彰化社頭織襪芭樂觀光節再現人潮 串連景點免費接駁旅遊

相關新聞

徵收私人地…28年不通道路終打通 鄰長笑稱是「最好退休禮物」

花蓮吉安鄉吉祥六街有一段長約8公尺道路屬私人土地，長年雜草叢生，居民考量安全多半繞路而行，十分不方便，鄉公所為此與地主協...

影／基隆跨年660秒煙火秀搶先看 逾5千發迎建城百年

基隆今年跨年煙火秀，配合迎接建城百年活動，將於12月31日晚間12點整在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達660秒、...

SBL籃球隊預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

基隆市議長童子瑋2026年可能代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高，檯面下已暗自較勁。童昨質疑謝在SBL籃球隊預算...

影／瘦身車道？寬僅1.54米 駕駛心驚驚「怎麼開都超出白線」

宜蘭冬山鄉柯林路最近刨鋪路面後畫標線，被民眾發現車道「好窄」僅1.54公尺，比右側的自行車道還窄，無論怎麼開車都會超出白...

基隆市議員紀文荃遭黑道恐嚇...質疑民進黨護航 綠營：看不懂訴求

曾獲中國國民黨提名參選基隆市議員的紀文荃，先前「挺樑」遭黑道恐嚇，質疑背後是民進黨女議員教唆。國民黨基隆市黨部今天舉行記...

宜蘭三星幸福巴士通車 隨招隨停還特別停靠這兩站讓長者爆讚

宜蘭三星鄉公所現有2輛巴士車齡老舊，經常故障維修，造成通勤學生及長者搭乘不便，經鄉公所向交通部爭取兩輛中型巴士到位，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。