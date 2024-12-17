快訊

台中國小棒球教練伸狼爪估百人受害 還拍不雅片逼畢業生回校

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

基隆港國內客運量新高 西岸旅客中心114年招商

中央社／ 台北17日電

台灣港務公司今天說，基隆港今年度國內客輪運量截至12月6日已達13.2萬人次，創歷史紀錄。另外，西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計114年第1季公告。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，基隆港的地理位置優越，作為台灣北部的主要港口之一，具有良好的交通網絡和完善的基礎設施，針對馬祖外島與台灣本島間客、貨運補作業及觀光、醫療、工作和教育等轉運作業等方面，建置包含500個座椅。

針對國內線有配置叫號機、取票/購票機5台、販賣機2台，另有設置哺乳室、育嬰室、祈禱室、置物櫃、手機充電站、親子遊憩區及無障礙廁所、免費WIFI上網環境等設施國內線候船大廳，提供「台馬之星」和「新台馬輪」兩艘客貨渡輪旅運服務的全方位支持。

台灣港務公司說，赴馬祖旅客經由基隆港旅運中心將大量旅客聚集，轉交兩艘渡輪運輸，並享受船上提供包括餐飲的服務，讓旅客在約8至10小時的航程體驗更加愉快，同時也為馬祖軍民提供了一條安全、舒適的返鄉之路。

台灣港務公司說，基隆港的馬祖航線除受天候海象影響之日期外，幾乎天天有航班，目前也正啟動西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計114年第1季公告，未來將能提供更全方位的服務。

基隆港

延伸閱讀

影／那霸故障榮耀號返基隆港老鷹伴飛 2千多遊客登船心情好

離島好好玩！馬祖微光嘉年華「一鹿有你」點燈迎冬

陽明海運營明輪擱淺基隆港口 4拖船救援脫困泊西19碼頭

滯留那霸5天...榮耀號修復 12日回到基隆港繼續載客出遊

相關新聞

影／基隆跨年660秒煙火秀搶先看 逾5千發迎建城百年

基隆今年跨年煙火秀，配合迎接建城百年活動，將於12月31日晚間12點整在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達660秒、...

徵收私人地…28年不通道路終打通 鄰長笑稱是「最好退休禮物」

花蓮吉安鄉吉祥六街有一段長約8公尺道路屬私人土地，長年雜草叢生，居民考量安全多半繞路而行，十分不方便，鄉公所為此與地主協...

SBL籃球隊預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

基隆市議長童子瑋2026年可能代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高，檯面下已暗自較勁。童昨質疑謝在SBL籃球隊預算...

影／瘦身車道？寬僅1.54米 駕駛心驚驚「怎麼開都超出白線」

宜蘭冬山鄉柯林路最近刨鋪路面後畫標線，被民眾發現車道「好窄」僅1.54公尺，比右側的自行車道還窄，無論怎麼開車都會超出白...

基隆市議員紀文荃遭黑道恐嚇...質疑民進黨護航 綠營：看不懂訴求

曾獲中國國民黨提名參選基隆市議員的紀文荃，先前「挺樑」遭黑道恐嚇，質疑背後是民進黨女議員教唆。國民黨基隆市黨部今天舉行記...

宜蘭三星幸福巴士通車 隨招隨停還特別停靠這兩站讓長者爆讚

宜蘭三星鄉公所現有2輛巴士車齡老舊，經常故障維修，造成通勤學生及長者搭乘不便，經鄉公所向交通部爭取兩輛中型巴士到位，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。