影／基隆跨年660秒煙火秀搶先看 逾5千發迎建城百年

基隆今年跨年煙火秀，配合迎接建城百年活動，將於12月31日晚間12點整在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達660秒、超過5000發的煙火，並以基隆一百迎繽萬千為主題，結合光束燈和雷射光雕，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛，陪伴民眾熱鬧迎接2025的到來。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，基隆是個充滿文化底蘊及特色的城市，基隆更是台灣與全球交流的重要樞紐。今年適逢基隆設市100年，以「基隆一百迎繽萬千」為主題，推出一系列百年活動，而這場跨年煙火秀將是年末的壓軸活動。

煙火秀共規畫四個主題，第一以「昔日記憶篇」探索基隆的過去、第二篇代表看見基隆進步的「現今故事篇」、接著第三篇是展望基隆的未來「將來傳承篇」、最後以「迎繽萬千篇」象徵基隆一百，邁向新的一年到來。另外也設計燈光秀和雷射秀，與夜空中的璀璨花火與音樂律動做結合，帶給觀眾一場華麗的視覺饗宴。

江亭玫推薦最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸等。此外，主辦單位也在活動當天特別準備精彩好禮，於活動當天晚間11點起於國門廣場開始發放，只要追蹤基隆市文化觀光局fb粉絲專頁即可獲得，好禮數量有限，送完為止。

江亭玫表示，在等待跨年煙火秀表演之前，可以先去品嘗屬於基隆的在地美食，像是12月26日預計公布由10位基隆在地評審與美食家票選出的「基隆100碗」，於活動期間內集滿「3家」，於指定貼文上傳合照，就能參加抽獎!除此之外，在品嘗美食的同時，也可以尋找看看店家有沒有傘人家族的蹤影，只要在活動期間內湊滿3個和不同號碼的傘人家族公仔合照並在個人社群發布公開貼文寫上「#基隆一百生日快樂」，就能免費獲得基隆百年的限量好禮1個。