SBL籃球隊預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

基隆市議長童子瑋2026年可能代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高，檯面下已暗自較勁。童昨質疑謝在SBL籃球隊預算案「改口」，讓人對市府治理信心打折扣。市府回應，發展球隊出發點是為幫助基隆籃球人才四級銜接。

基市府明年在教育基金編列3000萬元，用來成立SBL籃球隊，預計連3年花9000萬元。市議會3日審議時藍綠議員多次發言有所爭論，最後仍過關。

謝國樑14日邀請罷樑領銜人戴璟安會談時，戴也傳達民眾對動支教育基金成立籃球隊的疑慮。謝回應，如果大家有疑慮，明年編後年預算時就不要放到教育基金，因為體育也是一種產業，可由產發處評估。

童子瑋表示，基隆產業和教育禁不起謝國樑反覆折騰，用3000萬元教育基金成立籃球隊，一開始就充滿爭議。當初謝在議會無視眾多議員的反對，堅稱教育基金足夠，強行以人數優勢碾壓通過議案。

童子瑋強調，教育基金每一分錢都應用在刀口上，市府若真心推動籃球隊，應尋求企業合作，以公私協力方式推動，而非拿教育基金來硬撐。

市府發言人呂謦煒回應，設立SBL籃球隊的預算，是在童子瑋主持議事下做出附帶決議，經過議會全體無異議通過，市府將遵循議會的決議辦理。至於未來的預算，基於尊重市民團體的建議，市府才考慮編列在其他的局處，以整體產業的發展為重。