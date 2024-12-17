快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

SBL籃球隊預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市議長童子瑋2026年可能代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高，檯面下已暗自較勁。童昨質疑謝在SBL籃球隊預算案「改口」，讓人對市府治理信心打折扣。市府回應，發展球隊出發點是為幫助基隆籃球人才四級銜接。

基市府明年在教育基金編列3000萬元，用來成立SBL籃球隊，預計連3年花9000萬元。市議會3日審議時藍綠議員多次發言有所爭論，最後仍過關。

謝國樑14日邀請罷樑領銜人戴璟安會談時，戴也傳達民眾對動支教育基金成立籃球隊的疑慮。謝回應，如果大家有疑慮，明年編後年預算時就不要放到教育基金，因為體育也是一種產業，可由產發處評估。

童子瑋表示，基隆產業和教育禁不起謝國樑反覆折騰，用3000萬元教育基金成立籃球隊，一開始就充滿爭議。當初謝在議會無視眾多議員的反對，堅稱教育基金足夠，強行以人數優勢碾壓通過議案。

童子瑋強調，教育基金每一分錢都應用在刀口上，市府若真心推動籃球隊，應尋求企業合作，以公私協力方式推動，而非拿教育基金來硬撐。

市府發言人呂謦煒回應，設立SBL籃球隊的預算，是在童子瑋主持議事下做出附帶決議，經過議會全體無異議通過，市府將遵循議會的決議辦理。至於未來的預算，基於尊重市民團體的建議，市府才考慮編列在其他的局處，以整體產業的發展為重。

基隆 童子瑋 謝國樑

延伸閱讀

基隆市議員紀文荃遭黑道恐嚇...質疑民進黨護航 綠營：看不懂訴求

SBL預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

【即時短評】拆樑志工紛歧缺席市長對談 捨仇恨往前行

罷、樑對談後評論…戴璟安：繼續監督 謝國樑：會做更好

相關新聞

SBL籃球隊預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

基隆市議長童子瑋2026年可能代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高，檯面下已暗自較勁。童昨質疑謝在SBL籃球隊預算...

影／瘦身車道？寬僅1.54米 駕駛心驚驚「怎麼開都超出白線」

宜蘭冬山鄉柯林路最近刨鋪路面後畫標線，被民眾發現車道「好窄」僅1.54公尺，比右側的自行車道還窄，無論怎麼開車都會超出白...

基隆市議員紀文荃遭黑道恐嚇...質疑民進黨護航 綠營：看不懂訴求

曾獲中國國民黨提名參選基隆市議員的紀文荃，先前「挺樑」遭黑道恐嚇，質疑背後是民進黨女議員教唆。國民黨基隆市黨部今天舉行記...

宜蘭三星幸福巴士通車 隨招隨停還特別停靠這兩站讓長者爆讚

宜蘭三星鄉公所現有2輛巴士車齡老舊，經常故障維修，造成通勤學生及長者搭乘不便，經鄉公所向交通部爭取兩輛中型巴士到位，今天...

基隆推汙水接管...住戶想保住增建物 市府認定違建今拆除

基隆市政府在遠源路249巷推動汙水下水道接管作業，部分住戶本自行拆除違建，工務處查報違建確定後，排定今天拆除。當地住戶拉...

SBL預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議

基隆市議長童子瑋2026年代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高。童今天質疑謝在SBL籃球隊預算案「改口」，正說明謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。