影／瘦身車道？寬僅1.54米 駕駛心驚驚「怎麼開都超出白線」

宜蘭冬山鄉柯林路最近刨鋪路面後畫標線，被民眾發現車道「好窄」僅1.54公尺，比右側的自行車道還窄，無論怎麼開車都會超出白線。網友笑稱「瘦身車道」？還是「最新的考照路線」？鋪路畫線的承包商表示，原本標線就長這樣；縣政府今詢問相關單位都沒人承認之前曾畫過這條白線，最近會把它塗掉。

這段奇怪的標線位於冬山鄉柯林路，長約2公里，民眾拍下照片貼在臉書問大家，「這線畫得正常嗎？」「第一次開這麼窄的路」。網友留言「只限小車通行，大車請繞道」、「瘦身車道」、「自行車優先道」，還有人嘲諷「最新的考照路線」、「這樣駕駛人就開不快」、「壓線違規被罰，增加國庫收入」。

冬山鄉柯林路屬於縣府管轄的鄉道，依照「市區道路及附屬工程設計標準」規定，車道寬度不得小於2.8公尺，一般轎車平均寬度超過1.7公尺；有人實際拿尺才丈量，現況車道僅1.54公尺，白線旁自行車道竟有2公尺，用路人直呼「誇張」，再怎麼樣開都會超過白線，若因此被檢舉挨罰或不慎擦撞，這筆帳記在誰的頭上？。

最近該路段剛辦理路面刨鋪工程，承包商解釋，他們鋪好柏油路面後，依照原來的標線畫上去，並沒有把車道縮窄。