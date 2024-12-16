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基隆市議員紀文荃遭黑道恐嚇...質疑民進黨護航 綠營：看不懂訴求
曾獲中國國民黨提名參選基隆市議員的紀文荃，先前「挺樑」遭黑道恐嚇，質疑背後是民進黨女議員教唆。國民黨基隆市黨部今天舉行記者會，質疑市議會民進黨團要求「限期破案」，是要讓檢警不要把真相查清楚。
民進黨基隆市議會黨團總召張之豪說，「看不懂基隆國民黨今日記者會的重點與訴求是什麼」，有其他民進黨議員認為，紀在搏聲量，不要隨之起舞。
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、國民黨青年團副團長林廷翰與紀文荃，今天在市黨部出席「挺樑竟遭黑道恐嚇 幕後黑手要揭開！真相要水落石出！」記者會。
黃申棟說，紀文荃疑似被民進黨女性議員教唆黑道秋後算帳恐嚇，案情可能很複雜，大家都很關心真相。民進黨議員之前在議會要求一周以內破案，難道一周內找不到真相就要匆匆結案？不希望檢警受政治壓力草率偵辦。
據了解，警方已逮捕策畫、聯繫和執行面，共5名涉案男子移送基隆地檢署偵辦。檢方表示，全案毋枉毋縱，由檢察官依法偵辦中。
紀文荃表示，他勇於面對惡勢力，但對民進黨的處理態度感到非常不齒，民進黨在擔心什麼？想要護航什麼？他在臉書上指責民進黨女性議員後，在網路受到大量惡意謾罵與恐嚇，讓他合理懷疑幕後黑手，就是他批評過的民進黨女性議員。
林廷翰指出，基隆市長謝國樑罷免案投票前，他出面挺樑，也被肉搜霸凌，擔心人身受攻擊，甚至被尾隨過好幾次。民進黨從上到下內鬥，有許多跟黑道糾葛的歷史，期待檢警調務必將收買黑道，基於政治鬥爭心態、惡意恐嚇對手陣營的幕後黑手繩之以法。
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