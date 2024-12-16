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宜縣府茶葉評鑑頒獎 特等獎得主怨比賽完無後續行銷

中央社／ 宜蘭縣16日電

宜縣府今天舉行茶葉評鑑頒獎典禮，特等獎茶農感嘆，他們會種茶，但銷售困難，「不要每次比完都沒有人知道」；縣府表示，過去已協助行銷，考慮辦拍賣會幫助茶農。

由縣府主辦的「113年宜蘭縣冬季優良茶品級評鑑比賽」出爐，分別由冬山鄉茶農黃秋雄、楊一明，奪下烏龍茶組、新品種茶組特等獎，縣長林姿妙今天在縣府公開表揚。

黃秋雄在會中指出，他得獎很多次，沒什麼特別感言，最主要是茶農會種茶、製茶，但要銷售就比較困難，希望縣府與有關協會合作，不要比賽完就都沒有後續，也希望能比照像是新北市坪林茶葉比賽後，有關單位還會協助後續行銷。

縣府農業處表示，縣府過去就有在積極協助宜蘭茶行銷，像是在綠色博覽會中宣傳，也曾在南港展覽館舉辦的全國茶葉展覽中，設立宜蘭茶形象館，未來將研議拍賣會可行性，加深與企業連結深度，協助茶農促銷。

宜蘭 茶葉

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