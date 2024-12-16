李樹根夫婦得償夙願 捐車助台東鹿野分隊提升救災效率

台東地方人士李樹根早年經商有成，返鄉後不僅熱心公益擔任宮廟主委，更捐助獎學金鼓勵成績優異學生，今天偕同夫人胡玉琴捐贈一輛消防救災指揮車給台東縣消防局，提升家鄉救災品質。

李樹根來自鹿野鄉永安村，13歲就離家北上奮鬥，成立塑膠製品公司全心為事業奔走，20年前返鄉創立21國際渡假村，目前擔任鹿野義消分隊顧問團長。

李樹根伉儷今天捐贈市價180萬元的消防救災指揮車給台東縣警局，由局長管建興代表接受，並頒發感謝狀及紀念品表達感謝。消防局指出，消防救災指揮車可載運消防員及裝備器材馳赴災害現場，除救災工作外，平時也能支援消防安全檢查及防災宣導等勤務，是消防局重要工具之一。

李樹根表示，妻子胡玉琴內心一直想回饋鄉里，恰巧鹿野分隊需要一輛救災指揮車，兩人多年夙願得以實現，盼微薄心意為救災工作增加利器，提升消防救災救護工作的效率及品質。

地方人士說，李樹根關心公眾事物，舉凡孩童教育、宗教文化傳承及消防警政工作從不缺席，多年來出錢又出力，受鄉親好評。