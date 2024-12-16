宜蘭柯林路部分車道寬僅1.5公尺 縣府擬整併標線
宜蘭冬山柯林路有一邊的車道僅1.53公尺寬，不足以容納一般輛車正常行駛，駕駛擔心壓線遭罰。縣府表示，原本規劃預留1個車道給自行車使用，近期將決定是否整併，讓汽機車與自行車共用。
網友在臉書Facebook社團「宜蘭知識+」貼出照片指出，「這線畫得正常嗎？第1次開這麼窄的路」。
據了解，這條道路為柯林路部分路段，柏油路全寬7.5公尺，道路側邊2公尺，有一邊的車道僅有1.53公尺，根本不足以容納1輛車正常行駛，且經過時不得不壓車道線或跨越雙黃線，駕駛擔心遭罰。
宜蘭縣政府交通處表示，當初規畫是為了讓自行車有較安全通行空間，現經過會勘後，近期將決定是否塗銷車道線，讓汽機車與自行車共用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言