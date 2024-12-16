宜蘭柯林路部分車道寬僅1.5公尺 縣府擬整併標線

宜蘭冬山柯林路有一邊的車道僅1.53公尺寬，不足以容納一般輛車正常行駛，駕駛擔心壓線遭罰。縣府表示，原本規劃預留1個車道給自行車使用，近期將決定是否整併，讓汽機車與自行車共用。

網友在臉書Facebook社團「宜蘭知識+」貼出照片指出，「這線畫得正常嗎？第1次開這麼窄的路」。

據了解，這條道路為柯林路部分路段，柏油路全寬7.5公尺，道路側邊2公尺，有一邊的車道僅有1.53公尺，根本不足以容納1輛車正常行駛，且經過時不得不壓車道線或跨越雙黃線，駕駛擔心遭罰。

宜蘭縣政府交通處表示，當初規畫是為了讓自行車有較安全通行空間，現經過會勘後，近期將決定是否塗銷車道線，讓汽機車與自行車共用。