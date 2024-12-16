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宜蘭三星幸福巴士通車 隨招隨停還特別停靠這兩站讓長者爆讚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭三星幸福巴士通車，除了在安全的路段，可以隨招隨停，還特別停靠「耕莘泡腳亭」與「大隱尊親館」，方便長者去泡泡腳或是去上樂齡課程。圖／鄉公所提供
宜蘭三星幸福巴士通車，除了在安全的路段，可以隨招隨停，還特別停靠「耕莘泡腳亭」與「大隱尊親館」，方便長者去泡泡腳或是去上樂齡課程。圖／鄉公所提供

宜蘭三星鄉公所現有2輛巴士車齡老舊，經常故障維修，造成通勤學生及長者搭乘不便，經鄉公所向交通部爭取兩輛中型巴士到位，今天舉辦通車儀式，日後除了在安全路段，長者可以隨時招手停上車，還特別停靠「泡腳亭」與「大隱尊親館」，前者是全國首座溫泉足湯候車亭，後者便於長者上樂齡課程，作法很貼心。

鄉公所去年11月向交通部公路局爭取「公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫」，獲得公路局核定補助814萬1400元，包含地方自籌款119萬9560元，購買兩輛中型巴士。三星鄉幸福巴士明天營運，規劃2條路線，分別是【藍線】三星鄉公所~羅東中山公園（貴林）」與【橘線】三星鄉公所~牛鬥車站~羅東中山公園（牛鬥、大隱）路線。

公路局北區監理所表示，此次新型車輛硬體升級配備，包含車輛穩定控制系統(VSC)、循跡防滑控制系統(TRC)、預警式防護系統(PCS)及車道偏離警示系統(LDA)，提高行車安全及提供民眾更舒適的乘車空間。

此外，為了推廣三星鄉溫泉觀光產業，【藍線】新設站位「耕莘泡腳亭」，為全國第一座溫泉足湯候車亭，旅途中休憩的好地方；另為提升高齡長者生活品質，【橘線】新設站「大隱尊親館」，尊親館提供失能及失智長者日間照顧，可以服務樂齡上課者的接駁需求。

巴士除了通勤學生上下學，其餘時段大多載送高齡長者，鄉公所也協調幸福巴士司機，在可以安全停車的地方，方便有需求的長者向巴士招手，請司機停車讓長者上車。

鄉長李志鏞表示，持續推動鄉內年長者的關懷與護照，打造三星鄉成為樂齡幸福的宜居城市。

宜蘭三星幸福巴士通車，除了在安全的路段，可以隨招隨停，還特別停靠「耕莘泡腳亭」與「大隱尊親館」，方便長者去泡泡腳或是去上樂齡課程。圖／宜蘭監理站提供
宜蘭三星幸福巴士通車，除了在安全的路段，可以隨招隨停，還特別停靠「耕莘泡腳亭」與「大隱尊親館」，方便長者去泡泡腳或是去上樂齡課程。圖／宜蘭監理站提供
宜蘭三星幸福巴士通車，除了在安全的路段，可以隨招隨停，還特別停靠「耕莘泡腳亭」與「大隱尊親館」，方便長者去泡泡腳或是去上樂齡課程。圖／宜蘭監理站提供
宜蘭三星幸福巴士通車，除了在安全的路段，可以隨招隨停，還特別停靠「耕莘泡腳亭」與「大隱尊親館」，方便長者去泡泡腳或是去上樂齡課程。圖／宜蘭監理站提供

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