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基隆推汙水接管...住戶想保住增建物 市府認定違建今拆除

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推動遠源路249巷推動汙水下水道接管作業，今天在警力戒護下，執行民宅違建拆除作業。圖／讀者提供
基隆市政府推動遠源路249巷推動汙水下水道接管作業，今天在警力戒護下，執行民宅違建拆除作業。圖／讀者提供

基隆市政府在遠源路249巷推動汙水下水道接管作業，部分住戶本自行拆除違建，工務處查報違建確定後，排定今天拆除。當地住戶拉白布條抗議，指市府強拆民宅，試圖阻攔，但在警力戒護下，順利執行拆除作業。

工務處表示，遠源路249巷住戶去年4月間取得共識，簽署同意書施作汙水道接管，市府請住戶要在當月底前自行退縮非合法建物。大多數住戶已配合接管共識自行退縮，但仍有部分住戶違建未配合自行拆除。

市府今年7月間召開施工前說明會，告知當地住戶需闢留汙水道接管所需施作空間及注意事項。部分住戶違建未配合自行拆除，影響公共工程推進及其他住戶權益，多次溝通未果，基於公共利益，先前提報違建，經查報認定後，今天執行拆除作業。

249巷79至101號住戶說，兩排公寓是1976年間同一建商興建，建築背對背，後方空地有相同違建，做為住家廚房、衛浴間。增建牆壁外各留約85公分空地，形成約170公分的防火巷，中間排水溝中線為兩排建物基地中線。

住戶說，1981年市府重測地籍圖，部分地號面積更正，似有未依法行政事實，但所有人當時未察覺，未提出異議。建物工務處通知汙水道接管工程，實地鑑界測量後的地界線，竟從排水溝中線移位，導致他們的增建物要被拆除，請求更正鑑界資料。

基市府都市發展處表示，民眾反映地號重測誤植部分，經地政處清查資料，確認鑑界資料無誤，今天執行防火巷內既存違建專案拆除工程，協助後續汙水下水道等相關工程順利推動。

基隆市政府推動遠源路249巷推動汙水下水道接管作業，今天在警力戒護下，執行民宅違建拆除作業。圖／讀者提供
基隆市政府推動遠源路249巷推動汙水下水道接管作業，今天在警力戒護下，執行民宅違建拆除作業。圖／讀者提供

住戶 建物 違建

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