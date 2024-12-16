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SBL預算改口？童子瑋單挑謝國樑 市府：尊重市民建議
基隆市議長童子瑋2026年代表民進黨，挑戰國民黨現任市長謝國樑呼聲高。童今天質疑謝在SBL籃球隊預算案「改口」，正說明謝也明白動支教育基金不合理。市府一再推翻自己的決定，草率決策的態度，也讓人對市府治理信心打大折扣。
基市府發言人呂謦煒回應，設立SBL籃球隊的預算，是在童子瑋主持議事下做出附帶決議，經議會全體無異議通過，市府將遵循議會決議辦理。至於未來的預算，基於尊重市民團體的建議，市府才考慮編在其他局處，無論如何都是為了幫助基隆籃球人才的四級銜接，以及整體產業發展。
基市府明年在教育基金編列3000萬元，用來成立SBL籃球隊，預計連續3年共花9000萬元。市議會3日審議時藍綠議員多次發言，有所爭論，最後仍過關。
謝國樑14日邀罷樑領銜人戴璟安會談時，戴也傳達民眾對動支教育基金成立籃球隊的疑慮。謝回應，如果大家這麼有疑慮的話，明年編後年預算就不要放到教育基金，因為體育也是一種產業，可能要由產發處評估。
童子瑋表示，基隆的產業和教育禁不起謝國樑反覆折騰，用3000萬元教育基金成立籃球隊，一開始就充滿爭議。當初謝在議會無視眾多議員反對，堅稱教育基金足夠，強行以人數優勢碾壓通過議案。
童子瑋說，謝國樑在與市民團體的座談中突然改口，承諾明年改用產發處經費，這不正說明了政策根本毫無規畫，甚至連謝自己都明白此舉不合理。市府推翻自己的決定，卻誤導說是議會無異議認同，這樣草率決策、不負責任的態度，讓人對市府治理信心打大折扣。
童子瑋重申教育基金每一分錢，都應該花在刀口上的立場，應該優先改善校園設施與基層教育環境，讓基隆的孩子能擁有更好的學習與運動資源，而不是拿來填補政策錯誤的漏洞。市府如果真心推動籃球隊，應該尋求企業合作，以公私協力的方式建立，而非拿教育基金來硬撐。
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