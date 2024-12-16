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花蓮松園別館休園整修 預計114年1年10日重新開放

中央社／ 花蓮縣16日電

82年歷史建築-花蓮松園別館受0403地震及颱風影響，園區內老松樹及設施受損嚴重，9月起休園整修，原預計明年1月1日重新開放，但因設施仍未完善延至10日開園，將正式公告。

根據花蓮縣文化局資料，松園別館興建於1942年，為當時日軍在花蓮的重要軍事指揮中心-兵事部的辦公室，四周因老松林立、環境清幽而得名。

1977年由國有財產局所有，1978年交由行政院退輔會管理，2000年通過成為「歷史風貌公園用地」展開整修，並於2002年9月23日公告登錄為歷史建築；2003年花蓮縣文化局委外經營管理，舉辦過太平洋詩歌節、展覽等藝文活動；2019年起由產權單位國軍退除役官兵輔導委員會台東農場委外營管。

松園別館因視野直對北濱海灘之美崙溪入海口，可俯瞰花蓮港及太平洋海景，風景宜人；園內30餘株松木林立，樹齡皆達百年以上，優雅恬靜，成為花蓮市區最佳賞景據點，每年平均約有15萬至23萬人次造訪。

今年因0403花蓮地震、7月凱米颱風影響下，園區內1棵老松樹攔腰折斷、5棵老樹傾倒，部分建物結構也受損，園方決定9月1日起閉園整修。

退輔會台東農場副場長鄔弘盛表示，松園休園後辦理對外招標，評選出優勝廠商進駐，展開修繕及整理園區內損壞設施等，老松樹也經數月休養生息，原本預計元旦重新開放，但因部分設施未完善，因此延到1月10日開園，屆時將會正式公告。

凱米颱風 歷史建築 花蓮

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