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花蓮外海抹香鯨出現頻率變多 協會研究鯨豚分析原因
花蓮福爾摩沙協會推動東部海域抹香鯨等物種研究，去年啟動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，今天公布今年觀察結果，發現抹香鯨的出現頻率為17.24%，較去年顯著增加。同時隨著水下聲學技術發展，鯨豚聲學也是研究重點，將107筆資料整理，分析鯨豚的行為模式。
花蓮福爾摩沙協會創辦人廖鴻基執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，自2023年至2025年為期3年，收集影像、聲音與航跡等寶貴資料，深入了解抹香鯨的行為模式及其在東部海域的分布情形，推動海洋保護與教育。
協會今天公布今年的調查結果，今年共有29次航班，成功目擊鯨豚群體28次，目擊率高達96.55%。其中，抹香鯨的出現頻率達到17.24%，較去年顯著增加，反映東部海域的生態變化。
花蓮福爾摩沙協會總幹事藍振峰表示，鯨豚是海洋哺乳動物，通過聲波進行覓食、探索海底環境及與同伴社交互動。根據不同種類的鯨豚，所發出的聲音頻率和持續時間不同，這些聲音包括咔嗒聲、口哨聲、脈衝叫聲、尾鰭拍打水體聲及身體躍出海面的撞擊聲等。
藍振峰指出，隨著水下聲學技術的發展，鯨豚聲學（Whale Acoustics）研究成為研究鯨豚行為的重要項目。今年透過移動式和固定式的設備，計畫團隊不僅成功錄製151筆原始聲音資料，還將107筆清晰可用的資料整理成頻譜，對於研究鯨豚的行為模式及聲音識別提供幫助。
團隊特別利用固定式設備建置接收器，可長時間記錄鯨豚經過、停留和離開期間的聲音數據，進而識別不同年齡和性別的鯨豚個體，並研究群體的遷徙模式與社交行為。
協會表示，明年計畫將開放報名，邀請更多海洋愛好者參與出海，親眼見證海洋奇觀，記錄珍貴的海洋數據。此外，研究成果將在全台各地巡展，將海洋紀錄與數據讓更多人了解，並呼籲大家關注保護海洋生態。
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