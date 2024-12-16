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北北基計程車春節運價加成 1月22日起12天每趟加收30元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
北北基今天同步公告春節期間計程車加成收費方案，明年1月22日0時起至2月2日24時止，每趟加收30元。記者邱瑞杰／攝影
北北基今天同步公告春節期間計程車加成收費方案，明年1月22日0時起至2月2日24時止，每趟加收30元。記者邱瑞杰／攝影

北北基春節期間加成收費今天公布，明年1月22日0時起至2月2日24時止，以上車時間為準共12天，每趟加收30元。乘客仍依計費表跳表金額支付車資，司機不得額外再加收30元。

基隆市政府交通處今天表示，農曆春節即將到來，台北、新北及基隆三市今天同步公告，明年北北基計程車運價自114年1月22日0時起，至2月2日24時止共12天，每趟加收30元，以上車時間為準。加成期間截止後，將恢復原規定收費方式，請計程車司機及市民朋友留意。

交通處長王圳宏說，基隆市計程車運價春節期間加成費率30元，以及及午夜11時至清晨6時夜間加成20元，均會計入跳表金額收費。駕駛人應於新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，乘客僅需依跳表金額支付即可。

春節期間民眾與親友團聚或外出拜年行程增多，王圳宏提醒要留意交通安全，節慶期間若飲酒，應選擇公共交通工具或計程車作為安全代步工具。

交通處表示，114年春節期間運價加成計費貼紙已印製完成，將發送至基隆市計程車公（工）會、計程車車隊、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站、基市警察局交通警察隊等地，駕駛人可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛人務必遵守規定收費。民眾若遇超收車資或拒載情形，可向基隆監理站或警察機關檢舉。

基隆 春節 計程車司機

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