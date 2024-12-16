宜蘭茶品佳 茶4代黃秋雄與茶2代楊一明勇奪冬茶評鑑特等獎

宜蘭縣冬季優良茶品級評鑑比賽出爐，分別由冬山鄉茶農黃秋雄、楊一明奪下烏龍茶組、新品種茶組的特等獎，縣長林姿妙今天表揚親贈紅榜祝賀。縣政府表示，宜蘭茶農努力認真，「宜蘭茶」品質優於鄰近其他縣市，未來考慮比照優質冠軍米，把冠軍茶帶到外縣市競價拍賣，拉抬知名度。

農業處表示，烏龍茶組特等獎得主黃秋雄，製茶世家第四代，栽培面積約3公頃，具有產銷履歷驗證，是國內製茶品質評鑑競賽常勝軍。曾獲2021年宜蘭縣冬茶評鑑烏龍茶組特等獎、2022年宜蘭縣春茶評鑑烏龍茶組及新品種組特等獎雙冠王、2022年宜蘭縣冬茶評鑑烏龍茶組特等獎、2024年宜蘭縣春茶評鑑烏龍茶組特等獎。

黃秋雄表示，他相信一分耕耘、一分收穫，從點滴工作中積累經驗，不斷提高自身製茶技藝，也因一路走來終於如一的信念，讓自己奠定堅實製茶基礎，宜蘭茶的品質非常好，如果能多加行銷到外縣市，必能創造更大效益。

新品種茶組特等獎得主楊一明，製茶二代，從農約30、40年，茶園面積4公頃。楊一明早期曾做過工程，返鄉接班後發現種茶是件不錯的工作，也時常向茶農請益探尋技術，不斷提升經驗與製茶品質，曾獲2021年宜蘭縣春茶評鑑烏龍茶組銀牌獎、2021年宜蘭縣冬茶評鑑烏龍茶組頭等獎、新品種組金牌獎、2022年宜蘭縣春、冬茶評鑑新品種組銀牌獎。

楊一明感謝有這麼好的評鑑比賽，讓茶農藉由比賽互相交流，進而改善缺點，提升宜蘭茶的品質越來越好。

兩位優秀的茶農都是冬山鄉農會茶葉產銷班第五班班員，製茶經驗豐富，而且經由班長李維率領，班員老中青三代團結合作，參與學習課程，時常邀請茶改場等專家指導，實為農業模範。

縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水出好茶，不管是冬山鄉素馨茶、大同玉蘭茶、三星鄉上將茶或礁溪鄉五峰茶各具特色。目前正值宜蘭冬茶上市季節，呼籲全國消費者多加採購，支持宜蘭好茶。