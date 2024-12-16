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花蓮松園別館休園4個月整修 預計明年1月中重新開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市松園別館原預計1月1日重新開放，但因整修不易，將延到1月10日重新開園，確切時間仍以實際公告為主。記者王思慧／攝影
花蓮市松園別館原預計1月1日重新開放，但因整修不易，將延到1月10日重新開園，確切時間仍以實際公告為主。記者王思慧／攝影

花蓮市松園別館為日據時期花蓮港陸軍兵事部，成立至今逾80年，2004年修復開放後成為重要歷史人文空間。今年受403強震、颱風影響，館內老松樹及設施受損嚴重，9月起暫時休園，如今修復工作即將完工，預計在明年1月10日重新開放參觀。

松園別館建於1942年，是縣內僅存最完整日據時代軍事建築物，基地面積約1.38公頃，當時為日軍在花蓮最高軍事指揮中心，主體建築為磚木與RC混合2層洋樓建築，還設有拱廊及日本瓦頂。

松園別館於2000年由縣府編訂為「歷史風貌專區」，2004年11月修復落成啟用，委由廠商進駐管理，舉辦太平洋國際詩歌節等多項展覽，是花蓮重要的歷史及藝文空間。

松園別館每年平均約有15萬至23萬人次造訪，但今年在403花蓮地震、7月凱米颱風影響下，其中1棵老松樹攔腰折斷、5棵20多年老樹倒塌，部分建物結構也有受損痕跡，園方只能決定9月1日起閉園，讓松樹休生養息。

園方近日在官方臉書發文，宣布園區修復工作即將完工，這段日子修繕老梁柱、維護老松樹，園區預計在1月初重新開放參觀。

國軍退除役官兵輔導委員會台東農場副場長鄔弘盛說，9月休園後農場對外辦理招標，評選優勝廠商進駐代管，修繕及整理園區內部損壞的設施、設備，外部環境則協調縣府與公路局等單位協助清理雜草。

他說，園區本來預計1月1日重新開放，但因整修不易，加上部分設施需管養，經與廠商討論後，決定延到1月10日重新開園，確切時間仍以實際公告為主。

花蓮市松園別館今年受強震、颱風影響，老松樹及設施受損嚴重，9月起暫時休園，如今修復工作即將完工，預計在明年1月10日重新開放參觀。記者王思慧／攝影
花蓮市松園別館今年受強震、颱風影響，老松樹及設施受損嚴重，9月起暫時休園，如今修復工作即將完工，預計在明年1月10日重新開放參觀。記者王思慧／攝影

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