【即時短評】拆樑志工紛歧缺席市長對談 捨仇恨往前行

基隆城市經歷罷免遍地烽火摧殘，種下藍綠對立隱憂，謝國樑挺過罷免案贏1萬6千多票，紛紛擾擾半年多，不僅造成政治對立，社會也瀰漫不安情緒圍，罷免不成立是民意最終選擇，日前首次市長與拆樑團體面對面對談，卻沒有半個志工到場，只有提案人戴璟安單刀赴會，雙方都要往前走，不要再增仇恨值，基隆才會更好。

「6萬9千多票」並不是一般選舉時的對手候選人的得票，而是一群對市政不滿意的市民，投下要罷免他的力量，也都是謝國樑的選民。

距離10月的罷免投票屆滿2個月，謝國樑實現承諾與拆樑團體對談聆聽建言，但不少志工原本要參加臨時打退堂鼓，會議也臨時從大禮堂換成會議室，市府各局處首長大陣仗列席，但出席代表座位區空蕩蕩，拆樑陣營意見紛歧。

戴璟安說明自己的立場，他並非民意代表，不能代表基隆市民全體意見，會出席會議，僅是將近一年大家的疑問再一次轉知市府，請市府面對基隆市民的疑問。

不過，有志工在拆樑的社群發言，認為為何要去當成謝國樑寬容對待的樣板、被摸頭，叫投「同意罷免」的近7萬市民情何以堪，太令人失望，市長應先為在罷免期間其陣營的攻擊、對志工的肉搜等道歉。

但也有志工認為，面對面對談是良機，選前大家的主張不就是不滿市長不重視他們，還抹為機器人，如今可以當面質問市長表達訴求，一來可以被外界看見，二來可以被討論，讓問題受公開檢驗，沒有理由要放棄機會。

謝國樑放低姿態，坦言有的是市府做得不夠好，幸好有人提點，高規格對拆樑提出的十大質疑一一討論，說明改善作為，還拿出誠意，保證未來只要團體有提出建議，市政會議二周內列入討論，建立暢通溝通管道。但廣納民意的用心，關鍵在後續有沒有有落實，市民都在看。

拆樑志工來自四面八方，一開始是理念的組合，沒有組織，各自有不同主張丁以理解，為市政批判充滿熱情是好事。但罷免結束，一切早塵埃落定，應走出罷免時期的情緒。

大家都希望市政更好，如今管道已建立，就要好好利用，不要再互相內耗，何妨放下恩怨，一笑泯恩仇，往前邁步，也還可透過議員鞭策，不要事事都政治解讀，市政才會進步。

這場罷免政治攻防難免，但不為政治利益，更不為下屆市長作嫁衣，而是要城市更好，花了3千萬市民納稅錢的投票，如果得不到教訓，錢就白花了；持續分藍綠及社會對立，更非基隆人之福。