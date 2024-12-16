基隆喜豬橋 今起擴大封閉

基隆市工務處施作汙水下水道工程，封閉喜豬橋、仁一路部分車道。基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場平台，今起連5天深夜吊裝平台基礎鋼構，喜豬橋擴大封閉範圍，市府提醒用路人減速慢行，並依義交及相關設施導引行車。

工務處長陳耀川說，工區周邊車行、人行路線，已配合施工調整，中正路4車道縮減為2車道，仁一路5車道縮減為3車道，喜豬橋靠市民廣場人行道封閉。第1階段工程預計農曆過年前完成，年後再封閉，進行第2階段工程。

都發處表示，基礎鋼構完成後，預計明年1月再利用夜間吊掛曲面鋼構平台主體，串接海洋廣場和市民廣場，把被道路切割開來的港、市開放空間「縫合」在一起。

「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」在前市長林右昌卸任前動工，現任市長謝國樑上任後接手推動。大平台完工後，民眾可從國門廣場經海洋廣場，一路走到市民廣場，這座大平台預計明年中開放，屆時可將基隆火車站、城際轉運站、內港開放空間和東岸市區連成一片，營造更好的步行體驗。