星期評論／拆樑罷免落幕 離和解有段路

基隆市長謝國樑罷免案紛擾多時，造成政治對立，社會也瀰漫不安氛圍，罷免不成立是民意最終選擇，謝與拆樑團體近日對談，卻只有罷免案領銜人戴璟安單刀赴會，顯示離和解還有段距離。雙方都要往前走，別再增仇恨值，才能讓基隆更好。

距10月13日罷免投票已過2個多月，謝國樑實現承諾與拆樑團體對談聆聽建言，不少志工原本要參加，卻臨時打退堂鼓，會議臨時從大禮堂換成會議室，市府各局處首長大陣仗列席，出席代表座位區空蕩蕩。

拆樑志工打退堂鼓原因是內部意見紛歧，有志工認為出席將被當成謝國樑寬容對待的樣板、被摸頭，讓投同意罷免的近7萬市民情何以堪。有志工說，面對面交流是良機，選前大家不滿市長不重視他們，如今能有公開回應機會，沒有理由放棄良機。

戴璟安也說明立場，強調不能代表基隆市民全體意見，會出席會議，是想將近一年外界疑問再一次轉知市府，盼市府好好面對市民質疑。

謝國樑也放低姿態，坦言有些事市府做得不夠好，幸好有人提點，高規格對拆樑團體提出的十大質疑一一討論，說明改善作為，也展現誠意，允諾未來只要民間團體提出建議，市政會議二周內列入討論，建立溝通管道。

罷免案已塵埃落定，不論立場是挺樑或拆樑，大家都希望市政更好，如今管道已建立，就要好好善用，不要再內耗，何妨放下恩怨，一笑泯恩仇，別事事都泛政治化解讀，市政才會進步。

這場罷免不是為政治攻防，不是為政治利益，更不為下屆市長作嫁衣，而是要城市更好，花3千萬納稅錢的投票，如果得不到教訓，錢就白花了，如果持續分藍綠及對立，絕非基隆人之福。