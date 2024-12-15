全台規模最大二結王公「跳過火」登場 信眾踩過炙熱炭火緊張刺激

宜蘭「二結王公過火」是台灣規模最盛大「過炭火」民俗活動，被列為無形文化資產，也是宗教百景之一。為慶祝王公壽誕，二結王公廟今天下午舉辦過火儀式，1萬2000斤木炭燒到炙熱，信眾扛神轎或手捧神像，赤腳踩過滾燙炭火堆，過程緊張刺激，藉此消解穢氣，祈佑平安健康「炭」大錢。

二結王公廟主祀「古公三王」，早在清朝年間就有先民捧奉古公三王神尊渡海來台，奉祀於宜蘭二結庄，王公千秋過火祀典儀式主要是消災解厄、去霉運，此一民俗百餘年歷史，2007年被「國家文化總會」評選為台灣10大民俗祭典，2011年登錄為無形文化資產。

名為「抓童乩，跳過火」民俗活動上午就進行，先由廟方人員及耆老向王公請火、起火，擲筊確認要進行的「過火」儀式；下午，王公武轎起輦指示「捉童乩」時間和方位，神明會親自挑選專屬附身的乩童，王公似乎都知道乩童躲在哪裡，神威顯赫。

重頭戲是下午的「過火」儀式，1萬2000斤木炭堆成小丘，儀式進行前電風扇把火炭燒到燒著火紅赤焰，，上萬民眾早就到場等候觀看緊張刺激的跳過火，更有不少外縣市民眾特地前來了解此一民俗。

過火儀式先由乩童擔任前導，帶著所有參與過火的成員進場，火堆旁圍燒工作人員不斷對著炭火堆灑鹽降溫，全場觀眾屏息以待。

傍晚4時50分，一聲令下，在喧騰的鑼鼓聲中，由手持黑令旗者赤腳率先過火堆，接著是乩童、大王公與二王公依序過火，場面壯觀，最後信徒抬著武轎或手捧神像，依神明位階大小順序通過火堆，圍觀群眾驚呼聲不斷，莫不替過火者捏把冷汗。

過火結束後三王公坐上神轎，開放信眾鑽轎底，也有人拿著衣服在炭火堆上揮舞淨衣，祈求平安健康「炭」大錢。

今天會場請到台灣僅存的職業北管劇團「漢陽北管劇團」演出扮仙戲「三仙會」，特別是，台藝大張連強教授親自率領班上14名研究生與漢陽劇團團員一起粉墨登場，期待學生們能從難得的師生同台中體驗與感動，從中關注傳承北管戲曲。

二結王公廟「抓童乩，跳過火」民俗活動今天傍晚登場，信眾扛著神轎或手捧神像，赤腳踩過滾燙炭火堆，過程緊張刺激，吸引上萬名民眾圍觀。記者戴永華／攝影

火堆旁圍燒工作人員準備對著炭火堆灑鹽降溫，全場觀眾屏息以待「跳過火」登場。記者戴永華／攝影