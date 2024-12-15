快訊

不願同流合汙...大陸清華畢業公務員舉報貪官 多人落馬

叛將偷資料搶生意！創業第一年慘賠上億 「全球十大AI晶片巨頭」耐能如何翻身？

基隆籌組SBL籃球隊經費惹議 市府：尊重外界意見

中央社／ 基隆15日電
基隆市長謝國樑。聯合報記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑。聯合報記者游明煌／攝影

基隆議員張之豪今天說，市府規劃用教育基金設SBL（超級籃球聯賽）在地籃球隊，但基隆市長謝國樑改口以產發處經費為考量，市府錯、亂編預算。基隆市府表示，尊重外界建議。

基隆市政府規劃以教育基金成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列新台幣3000萬元、執行3年，首年的預算日前獲市議會通過，但外界擔憂其他教育資源分配恐遭排擠。

謝國樑昨天與罷樑團體座談時曾對此回應並承諾，明年度不會編列在教育基金項目內，將以產業的經費為考量。

民進黨基隆市議員張之豪今天指出，民進黨基隆市議會黨團日前在市議會就堅決反對謝國樑以教育基金編列經費成立SBL在地籃球隊，但謝國樑卻強行通過。

張之豪表示，謝國樑昨天又突然說相關預算明年不會從教育基金支出，而是動用基隆市產業發展處的經費，這代表市府錯編、亂編預算，如今才要亡羊補牢。成立球隊到底是為了地方產業，還是教育，市府定位不明確。

他指出，若要發展體育，現階段應先重視地方基礎設施是否完善，以基隆多雨環境而言，許多設施都不足，也無風雨球場，甚是連在地學生要到外地比賽都還要對外募款籌錢，這些應要先重視。

對此，基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，設立SBL籃球隊的首年預算日前已獲市議會通過，基於尊重市民團體的建議，未來可考慮編列在其他局處，但目的都是有助於基隆籃球人才的銜接與整體產業發展。

SBL 基隆 張之豪 謝國樑

延伸閱讀

跨接基隆市港大平台連5天施作鋼構基礎 明年初吊裝平台

罷、樑對談後評論…戴璟安：繼續監督 謝國樑：會做更好

一會泯恩仇？ 罷樑團體今只來一人與謝國樑會面論市政

罷免投票後首次「直球對決」 謝國樑明與罷樑志工對談

相關新聞

基隆籌組SBL籃球隊經費惹議 市府：尊重外界意見

基隆議員張之豪今天說，市府規劃用教育基金設SBL（超級籃球聯賽）在地籃球隊，但基隆市長謝國樑改口以產發處經費為考量，市府...

跨接基隆市港大平台連5天施作鋼構基礎 明年初吊裝平台

基隆市工務處施作汙水下水道工程，封閉喜豬橋、仁一路部分車道。基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場平台，16日起連續5天的深夜吊...

合歡山雪季元旦啟動 交通沿線視情況管制

冬天氣溫變低，山區道路容易結冰影響行車安全，太魯閣國家公園管理處公告，合歡山地區雪季自明年1月1日至3月2日登場，沿線道...

陳瑞斌鋼琴音樂會18日自由入座 用江文也的音樂說故事

曾拿下金曲獎最佳專輯獎、最佳演奏獎的鋼琴演奏家陳瑞斌，18日晚間將在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦音樂會，演奏多首台灣出身、...

陸籍老翁搭郵輪腦中風急送花蓮慈濟 議員：家屬申請赴台困難

今年10月一艘郵輪經過花蓮外海，中國籍遊客、75歲劉姓老翁突然腦中風，後送花蓮慈濟醫院。家屬得知消息，著急得要到台灣探望...

萬得福「義廚」以美食送愛10年 宜蘭學子幸福品嘗五星級料理

宜蘭一群熱心的廚師及善心人士捐款，歲末年終送愛到偏鄉小校，他們送出的愛就是端上一道道美食料理。最近「義廚」出發前往公館國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。