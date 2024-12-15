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跨接基隆市港大平台連5天施作鋼構基礎 明年初吊裝平台

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市工務處施作汙水下水道工程，封閉喜豬橋、仁一路部分車道基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場平台，16日起連續5天的深夜吊裝平台基礎鋼構，喜豬橋擴大封閉範圍，市府提醒用路人減速慢行，並依義交及相關設施導引行車，確保安全。

基市汙水下水道系統第3期北港系統管線第9標，13日起在中正路、仁一路口的喜豬橋頭，開挖工作井立坑，以利未來執行推進工程。

工務處長陳耀川今天說，工區周邊的車行、人行路線，都已配合施工調整，其中中正路4車道縮減為2車道，仁一路5車道縮減為3車道，喜豬橋靠市民廣場人行道封閉。第1階段工程預計在農曆過年前完成，恢復正常交通。年後再封閉，進行第2階段工程。

工區位在同一區卻的「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，市民廣場鋼構平台逐漸成形。市府都市發展處長謝孝昆表示，16日起連續5天的晚間10時到隔天凌晨6時，將進行天橋平台基礎鋼構工程吊裝作業，施工期間封閉中正路喜豬橋北向車道。

都發處表示，基礎鋼構完成後，預計明年1月間再利用夜間吊構曲面鋼構平台主體，串接海洋廣場和市民廣場，把被道路切割開來的港、市開放空間「縫合」在一起。

「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」在前市長林右昌卸任前動工，現任市長謝國樑上任後接手推動。前期因管線遷移、田寮河道基樁開挖等作業，花費較長施工時間，歷時約2年終於完成兩側基樁，16日起進行平台工程。

謝孝昆表示，大平台完工後，民眾可從國門廣場經海洋廣場，一路走到郵輪廣場，在通過平台前往民廣場。這座大平台預計明年中開放，到時候形同將基隆火車站、城際轉運站、內港開放空間和東岸市區連成一片，讓本地民眾和外地遊客享受更舒適的步行體驗。

基市府16日起吊裝從田寮河市民廣場，跨越喜豬橋銜接東岸郵輪廣場的平台基礎鋼構，施工期間喜豬橋北上車道封閉。記者邱瑞杰／攝影
基市府16日起吊裝從田寮河市民廣場，跨越喜豬橋銜接東岸郵輪廣場的平台基礎鋼構，施工期間喜豬橋北上車道封閉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基市府16日起吊裝從田寮河市民廣場，跨越喜豬橋銜接東岸郵輪廣場的平台基礎鋼構，施工期間喜豬橋北上車道封閉。記者邱瑞杰／攝影
基市府16日起吊裝從田寮河市民廣場，跨越喜豬橋銜接東岸郵輪廣場的平台基礎鋼構，施工期間喜豬橋北上車道封閉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河喜豬橋一帶因汙水下水道及平台工程施工，市府調整車道及人行道路線，提醒民眾注意交通安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 車道

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