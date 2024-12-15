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合歡山雪季元旦啟動 交通沿線視情況管制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
合歡山地區雪季自明年1月1日至3月2日登場，沿線道路期間將有交通管制或疏導措施，花蓮縣警局出動32名警力支援合歡山區交通疏導。圖／新城警分局提供
合歡山地區雪季自明年1月1日至3月2日登場，沿線道路期間將有交通管制或疏導措施，花蓮縣警局出動32名警力支援合歡山區交通疏導。圖／新城警分局提供

冬天氣溫變低，山區道路容易結冰影響行車安全，太魯閣國家公園管理處公告，合歡山地區雪季自明年1月1日至3月2日登場，沿線道路期間將有交通管制或疏導措施，花蓮縣警局出動32名警力支援合歡山區交通疏導，醫療人員組成「高山緊急醫療隊」，在假期進駐合歡山區，維護遊客安全。

合歡山地區雪季明年1月1日起將進入為期61天的雪季，期間台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段，如遇下積雪時將實施交通管制，若無下雪則展開交通疏導，並視鳶峰、武嶺、昆陽、小風口等停車空間及交通擁擠狀況，彈性開放車輛通行。

太管處表示，雪季期間管制路段如遇下積雪或路面結冰時，將依公路單位發布的交通管制資訊，禁止各類車輛通行，不包含公務車及剷雪車。剷雪期間路段則全部封閉，待剷雪完成再視雪況及路況，開放加掛雪鏈車輛通行，但各類機慢車、大型重型機車則禁止進入管制路段。

太管處指出，雪季期間如管制路段路面發生下積雪或結冰時，將禁止甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車進入，且道路會在晚上6時至翌日7時封閉管制，並視情況調整預警性封閉管制路段及時間，積雪道路如需夜間封閉，會在當天下午3時發布相關訊息。

太管處考量台14甲線武嶺至合歡山遊客服務中心路段，因坡陡彎急且路面易結冰，靠山崖側雪季期間禁止停車。提醒民眾上山時盡量選擇馬力較大的四輪傳動車，也建議準備雪鏈，並事先了解拆裝技巧。

由於高山地區氣候濕寒且氧氣稀薄，常有遊客出現高山症，花蓮縣及南投縣衛生醫療單位在雪季期間組成「高山緊急醫療隊」，將在周休二日、春節、228等連續假期間進駐山區，守護遊客安全。

合歡山高山緊急醫療站在雪季期間，每個周末假日、連假及春節假期，醫院醫護人員輪流上山駐站。圖／花蓮縣衛生局提供
合歡山高山緊急醫療站在雪季期間，每個周末假日、連假及春節假期，醫院醫護人員輪流上山駐站。圖／花蓮縣衛生局提供

交通管制 合歡山 客服

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