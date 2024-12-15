陳瑞斌鋼琴音樂會18日自由入座 用江文也的音樂說故事

曾拿下金曲獎最佳專輯獎、最佳演奏獎的鋼琴演奏家陳瑞斌，18日晚間將在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦音樂會，演奏多首台灣出身、被譽為東方音樂家的江文也著名鋼琴名曲，並為觀眾解說他如何表達音樂的場景故事。

「陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會」11日在台南完成首場演出，18日晚上7時30分在基隆表演藝術中心演藝廳登台，開放民眾免費入場，自由入座。

基隆市表演藝術網站在音樂會介紹中，提及陳瑞斌曾獲多項國際鋼琴大獎及金曲獎，不僅是用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，也是用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的音樂藝術使者。本次演出將詮釋江文也著名鋼琴名曲。

國立台灣歷史博物館「台灣音聲100年主題展覽」，江文也名列其中，指江生於台灣、長於日本、死於中國，流轉於東亞國境之間，飽受政治敵視與苦難，然而他的歌聲與音樂作品，至今仍是從台灣出發，躍上國際音樂舞臺的巔峰之作。

陳瑞斌說，年輕的時候接觸到江文也的作品，過去幾年在歐美、紐澳等地有演奏江文也的音樂。他的學習音樂路徑與江文也有些相似，同樣都是13歲出國，從小就離開台灣，在外地生活求學，也同樣師承俄羅斯音樂家。

陳瑞斌表示，要透過江文也的作品，傳達人在異鄉，對台灣的濃厚鄉愁與思念，以及回不了家的悲痛。作為一個華人，非常驕傲能演奏江文也的音樂。