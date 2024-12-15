陸籍老翁搭郵輪腦中風急送花蓮慈濟 議員：家屬申請赴台困難

今年10月一艘郵輪經過花蓮外海，中國籍遊客、75歲劉姓老翁突然腦中風，後送花蓮慈濟醫院。家屬得知消息，著急得要到台灣探望，但來台證件等很久才下來，更要找保證人，困難重重。好在透過國民黨立院總召傅崐萁、縣府、縣議員吳建志幫忙，經過2個月治療，昨天順利抵達大陸，讓劉翁平安返家。

義大利籍歌詩達郵輪當時從香港開往日本宮古島，於10月13日晚上7時許，行經花蓮外海約45海浬處時，劉姓老翁出現腦中風，雖然郵輪上的醫護人員第一時間給予初步治療，仍沒有改善，緊急向外求援。空勤直升機獲報吊掛落地，並由消防局救護車就近送慈濟醫院治療。

住在中國大陸湖北宜昌市的劉翁家屬得知消息後，不知該怎麼辦，緊急向宜昌市台灣工作辦公室求助，宜昌市台辦和湖北省台辦通過多種管道，拜託國民黨籍縣議員吳建志協助處理此事。

吳建志指出，劉翁家屬想要到台灣探望，依法大陸人民申請進入台灣，需備有入出境許可證申請書、保證人（書）等，但受到政治局勢影響，申請書下來沒那麼快。他認為，劉翁當時突發疾病，政府應該要急件或專案，拋開政治因素，讓家屬盡快到台灣處理。

吳建志目前人在大陸，他受訪表示，劉翁腦中風後昏迷，情況十分危急，秉持人道救援的理念，除了自己幫忙外，也請立委傅崐萁、縣長徐榛蔚協助，更幫家屬跟醫院雙方用通訊軟體聯繫上。慈濟醫院也盡救人的職責積極治療劉翁，幸好2次手術後脫離生命危險，也恢復意識。

經過2個月的治療，劉翁昨天得以出院，慈濟醫院醫護人員在吳建志陪同下，從花蓮前往松山機場，搭機前往香港，再轉機到武漢，順利抵達宜昌市，一趟就花上10小時。