萬得福「義廚」以美食送愛10年 宜蘭學子幸福品嘗五星級料理

宜蘭一群熱心的廚師及善心人士捐款，歲末年終送愛到偏鄉小校，他們送出的愛就是端上一道道美食料理。最近「義廚」出發前往公館國小，午餐上菜包括龍蝦、烤鴨及鱸魚菲力等食材做成的餐食，學生們看到這些平常不可能在校吃到的菜色，眼睛都亮了起來，食指大動，開心品嘗美味。

宜蘭部分餐廳飯店廚師與相關業務工作者為增進廚藝與發願行善組成「萬得福食藝協會」，這支協會以美食對外交流，也以美食做行善公益；有鑑於很多家長擔心子女在學校的營養午餐吃不下，所以這群廚師不但參與縣政府舉辦的名廚到校陪伴校廚，精進校廚廚藝，同時每年都會選擇一到兩所偏鄉學校，製作美食料理與師生分享。

協會理事長楊郭福表示，協會10年來第13次到學校美食送愛，自從辧理以來受到各界好評與學的歡迎，他很感謝協會會員有錢出錢、有力出力，慷慨發心樂於助人，他們透過活動進行食農教育、惜食觀念，鼓勵學生懷著感恩心，讓善念在心中萌芽。

協會日前送愛送餐到壯圍鄉公館國小，蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成介紹菜單，包括蠔油蒸河粉、南瓜豆腐蝦、清蒸鱸魚菲、烤鴨握壽司、茄醬佐義麵、龍蝦三明治、奶油玉米塊、酥炸布丁酥、碧綠花椰菜、風味炸腿排、水晶百香凍、玉米鮮濃湯等佳餚。

林錦成說，他們都儘量使用在地食材，搭配各廚手藝料理變假，除了讓學校師生在品嚐豐盛的美食佳餚外，更能認識宜蘭獨特的風味料理，刻畫對家鄉的食物美食記憶，產生珍愛鄉土的情懷。