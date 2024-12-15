花蓮南勢阿美族特殊祭典 捕鳥祭傳承部落珍貴文化

捕鳥祭misaliliw是花蓮南勢阿美族特殊祭典，自12月起週末假日在各部落依序展開為期1個月的狩獵，祈求大豐收。花蓮市、吉安鄉公所協助祭典，盼藉隆重祭儀傳承部落珍貴文化。

捕鳥祭是北花蓮的「南勢阿美」族群特有的祭典，但阿美語「misaliliw」這個字，並不是指「捉鳥」，而是換工團體、分享及協助的意思；生活在平地的阿美族人習於農耕，各個家族也會換工，協助農事、建造房屋等工作，等到每年12月舉辦的捕鳥祭，大家會一起打獵抓鳥，取得肉類，然後全部落集合起來一起享用。

花蓮市原住民聯合狩獵祭14日在撒固兒文化祭祀廣場舉行，由耆老分享早期狩獵的趣談，傳授陷阱製作與傳統獵具使用技巧，還有趣味競賽讓族人同樂。市長魏嘉彥出席開幕祈福儀式時表示，狩獵是原住民族的傳統，當中蘊含了祖先的智慧與經驗，也有對生態維護的規範，更重要的是感謝天地與祖靈的賜予和庇佑。

部落耆老解說阿美族狩獵祭的由來，以及學習傳統的狩獵技巧及陷阱獵具的製作。族人藉著狩獵祭團聚在一起，除了凝聚情感，也承襲古老的習俗及文化。而陷阱的設置依照動物大小、習性設計，若抓到母鳥或幼鳥都必須野放，讓野生動物不致於滅絕。

魏嘉彥表示，隨著時代變遷，傳統狩獵行為已逐漸減少，但傳統技藝、文化及觀念仍應致力保存並傳承，因此市公所每年推動各部落辦理相關歲時祭儀文化活動，也希望鼓勵年輕族人對自身文化有更多的認識，加深自我認同。公所會持續爭取經費，逐步完善部落建設，並辦理各式文化研習課程，部落青年能積極參與部落事務，讓珍貴的原住民文化永續流傳。