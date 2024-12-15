合歡山雪季勤務114年元旦起61天 若遇下雪增派警力

冷氣團接力報到，台灣高山有機會降雪，合歡山雪季勤務自114年1月1日起至3月2日共61天，花蓮縣警局32名警力支援合歡山區交通疏導與安全維護工作，若遇下雪時再增派警力協助。

太魯閣國家公園管理處今天指出，日前召開合歡山雪季會議，邀請花蓮、南投及台中市警政及公路局、消防局、林保、觀光旅遊、醫療以及鄉公所等單位共同研議定案。合歡山雪季各項交通管制等措施已經實施多年，今年維持雪季期間的交管措施，自114年1月1日起至3月2日止為期61天。

花蓮縣警察局交通警察隊表示，合歡山雪季勤務期間以維護合歡山地區雪季期間沿線交通安全與順暢為目的，重點以執行交通疏導管制、提供為民服務工作、協助民眾急難救助為三大主軸工作。交通疏導管制路段以台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心為主。另外，山區道路蜿蜒曲折，部分路段狹窄，呼籲民眾上山觀景、賞雪，切勿任意停車並遵守員警的交通指揮。

高山因空氣稀薄，車輛不容易發動，許多遊客也經常出現高山症狀況，因此合歡派出所員警出勤都會攜帶氧氣瓶、千斤頂等裝備，同時員警對於車輛的基本維修也都有概念，能及時給予民眾協助。

合歡山雪季期間道路交通管制要點包括：遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時實施交通疏導；交通疏導期間大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰以上路段，視兩地停車空間（鳶峰、武嶺、合歡山莊、昆陽、小風口）及交通擁擠狀況彈性開放車輛通行。

雪季期間，遇下（積）雪或路面結冰時，依公路主管單位發布的交通管制資訊，除了公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行；進行緊急剷雪期間，該路段全部封閉，在剷雪完成後，得視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。

下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車，禁止進入管制路段。未遇下（積）雪時，依公告規定彈性管制。雪季期間，遇路面積雪或結冰時，自下午5時至翌日7時並視實際情況進行預警性封閉管制路段，積雪道路如須實施夜間封閉，相關訊息發布維持在當天下午3時前確認。

台14甲線武嶺至合歡山遊客服務中心路段，因坡陡彎急且路面極容易結冰，禁止停車以維交通順暢及安全。

另外，太管處委託花蓮、南投衛生局整合資源，在合歡山雪季期間的週休二日、春節、228等連續假期間進駐合歡山區，第一時間解決民眾不適症狀，維護遊客的安全。