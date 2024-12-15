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從基隆海邊移居九份山城 李德安素人畫風 外國人愛收藏

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市素人藝術家李德安在九份輕便路開設「石頭李藝術館」，展售畫作做成的明信片、摺扇和捲軸。記者邱瑞杰／攝影
新北市素人藝術家李德安在九份輕便路開設「石頭李藝術館」，展售畫作做成的明信片、摺扇和捲軸。記者邱瑞杰／攝影

曾在基隆漁業界占有一席之地的李德安，愛收藏石頭。中年移居九份後，從石頭刻字、作畫展開創作人生，後來自學繪畫，在兩岸都辦過個展。「石頭李藝術館」在輕便路開店後，素人畫風明信片受外國遊客愛，在臉書分享與外國客人合照成為生活樂事。

李德安先後擔任過基隆市拖網協會總幹事、沿近海漁業協會總幹事，後來參加基隆區漁會總幹事甄選，心中或許有憾，卻也帶來改變人生的轉機。他到九份成立石頭李工作室，逝起黑膽石刻字商機，同行紛紛跟進。

李德安也曾在九份經營民宿，兼賣試金石。因為和民宿客人的互動，比賣飾品門市更久，曾有韓國客人詢問能不能在試金石刻她的人像，他說可以試試看，沒想到刻出的Q版人像效果還不錯。從刻字到刻人像，發現「藝術相通」，畫畫和刻字都是在「拉線條」，素人畫風受歡迎，開設「石頭李藝術館」，在店內陳售作品及衍生的文創商品。

前總統馬英九執政期間，陸客來台人數多。李德安說，曾有大陸團的「領導」對他的手繪明信片感興趣，因緣際會安排他2017到黃山屯溪老街，2019到安慶懶悟藝術館辦個展。李父在安徽安慶出生，家鄉得知李德安的名號後，當地中國黃梅戲博物館也收藏了他11幅黃梅戲主題的畫作。

李德安2019年也曾在基隆市立文化中心，舉辦「美麗基隆山—李德安水墨創作展」，除了水金九畫作，還特地以基隆廟口為主題作，有別於傳統水墨的繪畫風格受矚目。

李德安是素人畫家，不拘小節，每天像個鄰家阿伯一個，待在店內畫畫，看到客人上門，再起身接待。經營一段時間，發現進來參觀的客人中，外國人比例比較高，事後才知「石頭李」曾登上日本、韓國的遊遊刊物。

為了做生意，李德安特別去學打招呼，還有介紹價格的英語、日語和美語。外國遊客大多購買一套百元以下的明信片，當做遊玩九份的紀念，也有人會買單價高一點的摺扇，上月有一群德國遊客，共買了4幅千元起跳的捲軸，更讓他開心好一陣子。

新北市九份素人藝術家李德安在「石頭李藝術館」內畫畫，樂在其中。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安在「石頭李藝術館」內畫畫，樂在其中。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安（左二）常在臉書，分享外國遊客購買他的畫作。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左二）常在臉書，分享外國遊客購買他的畫作。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左二）常在臉書分享生活，圖為馬來西亞遊客購買明信片。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左二）常在臉書分享生活，圖為馬來西亞遊客購買明信片。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左二）常在臉書分享生活，圖為美國遊客購買水墨畫。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左二）常在臉書分享生活，圖為美國遊客購買水墨畫。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安在「石頭李藝術館」，向外國遊客介紹作品。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安在「石頭李藝術館」，向外國遊客介紹作品。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安早年創作水墨畫，後期才添加色彩。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安早年創作水墨畫，後期才添加色彩。圖／李德安提供
新北市九份輕便路「石頭李藝術館」創辦人李德安，鄰家阿伯的形象相當親民。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份輕便路「石頭李藝術館」創辦人李德安，鄰家阿伯的形象相當親民。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安自創畫風，形容畫畫也是在「拉線條」。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安自創畫風，形容畫畫也是在「拉線條」。記者邱瑞杰／攝影
新北市九份素人藝術家李德安創作，常以水金九風情為主題。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安創作，常以水金九風情為主題。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左）常在臉書分享生活，圖為外國遊客購買刻字的試金石。圖／李德安提供
新北市九份素人藝術家李德安（左）常在臉書分享生活，圖為外國遊客購買刻字的試金石。圖／李德安提供

九份 基隆 藝術館

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