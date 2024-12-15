宜蘭TPASS 台鐵適用區間明起擴大

宜蘭通勤月票TPASS分為750、1800與2300方案，台鐵部分12月16日起，750方案擴大為大里站到花蓮和平站，1800方案與2300方案則是新北鳳鳴臨時站到和平站。另外，基隆589路公車今年8月延駛到百福社區，16日起平日晚間9時增1班次，造福夜歸族。

宜蘭縣府交通處表示，部分縣民有往返花蓮和平工業區的工作需求，但現有方案均未包含和平站，不少民眾希望南延，縣府與台鐵公司協商南延的可行性，獲台鐵同意，日前完成系統修改作業，16日開始750、1800與2300方案均可搭到和平。

交通處也指出，原本1800與2300方案北至鶯歌範圍已相當廣，但由於鐵道局施作桃園市鐵路地下化工程，新增新北鶯歌區鳳鳴臨時車站，站點位置符合1800與2300方案「北北基桃宜」的範圍，11月30日就將鳳鳴臨時站也同步納入TPASS搭乘範圍。

基隆589路公車延駛到基隆百福社區後，往返汐止、南港更方便，平日末班車為晚間6時45分發車，夜歸民眾盼離峰時段增加班次，經兩市政府及客運業者努力，平日晚間增班次。

基隆市府交通處長王圳宏表示，延駛到百福社區後，基隆市境內站位平均每日約70人次上下車，載客狀況良好，平日班次主要集中上午及下午尖峰時段。