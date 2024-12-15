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謝國樑與罷樑提案人 對談市政

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（右）在會前與罷免案提案人戴璟安（左）握手致意。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（右）在會前與罷免案提案人戴璟安（左）握手致意。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免案10月投票未過，謝昨晚與罷樑團體對談，僅罷免案提案人戴璟安1人代表出席，市府各局處首長列席說明對方提的10項市政質疑。謝國樑與戴璟安對談及說明會過程平和。

基隆市政府採取市民有約方式安排對談，原本有不少志工要來，但最後改提書面，戴璟安以書面資料提出市民質疑最多的10項市政，各局處長說明後，再由謝國樑提供策進作為。

戴璟安說，罷免過程中，有很多市民對市政提出不少疑問，較關心的民生議題就是公車常拋錨如何解決、用教育基金3年花9千萬養SBL球隊是否符合教育意義、颱風救災未來如何防暴雨為患，還有東岸商場爭議如何解決、免費電動機車政策會不會拖垮財政等，都希望了解。

謝國樑說，市府與市民團體會保持溝通、討論，最近民眾提出很多市政建議，市府都收到了，有些市府已經注意到，但的確有一些市府未發現卻影響市民權益，只要可以馬上改善，好的建議都樂意接收。他感謝市民團體對市政認真提出建言和鞭策，會保持溝通管道的暢通。

對市民詬病最多的公車老舊常拋錨問題，公車處、交通處提出加強一級保養、內部稽查、汰換電動車及租大客車等作為。

公車 罷免 謝國樑

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