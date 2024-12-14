罷、樑對談後評論…戴璟安：繼續監督 謝國樑：會做更好

基隆市長謝國樑罷免投票結束後，謝國樑今天首度與罷樑團體座談，但只有罷免案提案人戴璟安單刀赴會，會談1個半小時結束，罷樑針對十大市政提出質疑。會後戴璟安表示，接下來，市民能做的就是繼續盡督，看市府有沒有落實規畫。謝國樑說，他保證市府會思考如何做得更好。

媒體問對今晚對談成果如何，戴璟安回應，基隆市府對於今天所提出的十大市政質疑，回應表示有其願景，因為市民對未來城市的發展都有所期待，接下來，市民能做的就是繼續去盡督，看市府有沒有確實落實這些規畫。

戴璟安表示，罷免結束了，一般民眾回到正常生活，今天剛好是周六，因此由他代表來參加。

謝國樑則說，今天市民提出的問題都很有意義，有些是頭痛已久，需要時間來解決，大體而言，今天的座談讓市府思考如何可以做得更好，他向大家保證，願意接受提醒和改善，他絕對會做。未來市政團體提出的意見，會在二周內在市政會議討論，有回覆的機制，讓雙方對市政的期待有所交集。

市長謝國樑為建立市府與市民直接交流的雙向溝通平台，今晚率領市府團隊與戴璟安面對面座談，針對公車老舊汰換、SBL之於教育基金及文化圖書場館等重大市政議題進行意見交流，期許能夠增強政策透明度與公共參與，凝聚社會共識，共同推動以民為本的城市發展。

謝國樑認為，交流平台的雙向機制所討論的提案，是能和市務會議進行連結來作定期的研考與追蹤，希望有更多來自民間具建設性的寶貴意見，湧入市府團隊讓彼此產生激盪。

今天罷樑團體提出十大質疑提案，針對公車老舊的解決辦法，交通處長王圳宏說，公車平均車齡達到9年，但目前中央已停止補助購置柴油公車，短期內先以租用中古公車應急並加強全面檢修；另外交通處也積極推動汰舊換新電動大客車規畫案，在購置新車輛前，預計先將租20輛車進行汰舊。