一會泯恩仇？ 罷樑團體今只來一人與謝國樑會面論市政

基隆市長謝國樑罷免案10月投票沒有通過，謝國樑今晚與罷樑團體對談，原本有不少志工要來，但最後改提書面，僅有罷免案提案人戴璟安一人代表出席。市府各局處首長則都列席說明罷樑提出10項市政質疑。謝國樑與戴璟安會前先握手致意，對談及說明會過程平和。

基隆市政府採取市民有約方式安排對談，戴璟安以書面資料提出市民所質疑最多的10項市政，各局處長說明後，再由謝國樑說明策進作為。

針對市民詬病最多的公車老舊常拋錨問題，公車處、交通處提出加強一級保養、內部稽查、汰換電動車及租大客車等作為。

戴璟安說，罷免過程中，有很多市民對市政提出不少疑問，大部分民眾不了解，因為市府各局處首長列席說明各項質疑，他會把市府的說明轉達給市民了解。

戴璟安表示，市民較關心的民生議題就是公車常拋錨如何解決、用教育基金3年花9千萬養SBL球隊是否符合教育意義、颱風救災未來如何防暴雨為患，還有東岸商場爭議如何解決、免費電動機車政策會不會拖垮財政等，都希望市長能說明清楚。

謝國樑說，市府與市民團體保持溝通和討論，最近提出很多市政的建議，市府都收到了，很感謝提出的建議，有些市府已經注意到了，但的確有一些市府沒有理解到影響市民的權益，有些可以馬上改善，好的建議都樂意接收，因有些代表表示已有提建議，就沒有前來，市府都尊重。