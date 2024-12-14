台東地方議員助理費調高 月薪最高可達13萬元

台東縣議會通過明年度預算，每名議員的助理費由現行8萬元提高至16萬元，1名助理月薪最高達13萬元，同時也增加台東就業機會，台東議員助理將突破60名。

立法院今年6月間通過修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市每名議員的助理費每月不得超過新台幣32萬元，至少聘用6人；縣市議會每名議員助理費每月不得超過16萬元，至少聘用2人。

台東縣議會第20屆第12次臨時會13日閉幕，這會期通過台東縣政府明年度總預算。包括30名縣議員每名議員每個月的助理費從過去的8萬元提高到16萬元。

台東縣議會表示，目前台東縣議會每名議員的助理費是8萬元，議員普遍聘請2名助理，月薪最高的約5萬元。新修正條例，每名縣議員助理費增至16萬元，至少聘用2名，如果縣議員只聘請2名助理，當中1人最高月薪可達13萬元，還有加班費、勞健保費補助，比縣議員每個月10萬5000元的「薪資」（研究費）還高。

但如果縣議員將增加的8萬元助理費增聘1至2名助理，加上此次修法可聘請日薪助理，那台東可增加逾30名助理，增加台東就業機會。

民進黨籍縣議員黃治維表示，他目前有3名助理，會再增聘助理人數4至5人，讓自己的服務層面更廣；同樣民進黨籍縣議員簡維國也表示會增聘助理，將助理分為專業組和興趣組，興趣組就是培養對公共事務或從政有興趣的年輕人。

國民黨籍阿美族縣議員楊秋珍表示，她服務範圍包括東海岸3鄉鎮，南北長70公里，且很多零零落落的鄉親在偏鄉，因此她會增聘助理服務鄉親；國民黨籍縣議員鄭崗山也表示，考慮增加助理。

無黨籍縣議員林參天表示，他目前有2名助理，會再增加1至2人，他選區雖然在台東市區，但來找他陳情、投訴的民眾涵蓋整個台東縣，現任的2名助理已無法負荷。