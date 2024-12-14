借鏡日本以動漫重現太魯閣美景促觀光 縣府樂觀其成

太魯閣國家公園許多景點自403地震後封閉，目前持續重建，衝擊花蓮觀光產業，縣議員魏嘉賢建議，可借鏡日本宮崎縣高千穗峽的模式，以知名動漫形式，重現太魯閣壯麗美景，吸引年輕遊客。縣府觀光處長余明勲表示，只要可行，未來不排除用各種媒介宣傳花蓮觀光。

魏嘉賢表示，花蓮自然景觀是世界等級，尤其是太魯閣峽谷獨特地貌，雖然震後受損，仍有震撼人心的美；如今太魯閣復原中，短期內難以產生觀光效益，應要主動出擊，利用動漫形式，保留太魯閣自然之美。

魏嘉賢提到，「動漫化重現太魯閣景觀」、「專屬觀光巴士與景點串連」、「設置主題景點與推廣活動」等3個做法，聯合國內外知名工作室，將太魯閣的峽谷等地標景觀融入動漫場景，特別是原住民的智慧與震後復興過程，展現花蓮的堅韌。

而在觀光巴士上，可用動漫角色及太魯閣景點為主題設計車身，內部搭配角色語音導覽及特色背景音樂，讓整趟旅程更具趣味性與沉浸感；在主要景點設動漫主題拍照區，吸引年輕遊客打卡分享，提升花蓮社交媒體曝光度，還有限量聯名商品，結合特產帶動地方經濟。

他認為，可參考日本宮崎縣內知名觀光景點高千穗峽的模式，透過與「推しの子（中譯：我推的孩子）」動漫合作，不僅成功吸引大量遊客，更讓地方的文化與故事透過動漫傳播到世界各地。