花蓮漂流木奇景 民眾鎖定檜木...搬回家當天然香氛劑

康芮颱風10月底侵台，強風豪雨為花蓮南北濱公園、化仁海堤帶來超過1萬噸漂流木，是近10年來最多。上個月縣府開放民眾撿拾，即使颱風過後已超過1個月，海邊仍有大量漂流木，飄散檜木氣味，至今仍吸引許多人尋寶，成地方特殊觀光景點。

林保署過去開放1個月撿漂流木，過了就不能撿，很多人吃上官司，因此改為未標售價值的開放民眾撿，需符合重量小於50公斤、徒手撿等條件。上月23日經縣府公告指定區域後，開放民眾撿漂流木，期限至中央氣象署發布下次陸上颱風警報，或豪雨特報時為止。

蔡先生昨天跟家人到海邊，他發現海岸線的漂流木還有很多，不過也有許多人為檜木、造型木「逐木而來」，忍不住拍下奇景。還有人帶回家當作柴火或布置庭院，也有藝術家撿拾作為創作的材料。

黃小姐特別帶小孩撿漂流木，鎖定最有香味的檜木，大家彼此分享哪裡有檜木，可說是地方「全民運動」，將檜木帶回家切開，滿滿檜木香氣撲鼻而來，放在家裡或車上，不用買精油就有天然香氣。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，海邊出現漂流木是自然現象，開放民眾撿拾，由於數量太多，而半個月來，花蓮天氣穩定，目前大家都可前往撿漂流木。為避免海邊遊憩沙灘被漂流木覆蓋，已在吉安鄉東昌段429地號設置臨時堆置場，集中漂流木方便大家取用；若民意認為要清理漂流木，需由所屬單位決定如何處理。