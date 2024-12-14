宜蘭TPASS台鐵範圍擴大 下周一起北至鳳鳴、南到和平

宜蘭通勤月票TPASS分為750、1800與2300方案，原本750方案可從台鐵宜蘭大里站搭到漢本站，1800與2300方案則從新北鶯歌站到宜蘭漢本站；12月16日起，750方案擴大為大里到花蓮和平，1800方案與2300方案則是新北鳳鳴臨時站到和平。

宜蘭TPASS去年8月上路，從一開始的750都內通勤、1800北宜城際方案，今年9月又擴充了2300北北基桃宜吃到飽方案，1800方案的台鐵部分也擴充到北北基桃，廣受縣民好評，目前使用人數約為7000人，1800方案有5000人購買，750、2300方案各有約1000人使用。

縣府交通處表示，部分縣民有往返花蓮和平工業區的工作需求，但現有方案均未包含和平站，不少民眾希望南延，縣府與台鐵公司協商南延的可行性，獲台鐵同意，日前完成系統修改作業，16日開始750、1800與2300方案均可搭到和平。

交通處也指出，原本1800與2300方案北至鶯歌範圍已相當廣，但由於鐵道局施作桃園市鐵路地下化工程，新增了新北鶯歌區鳳鳴臨時車站，站點位置符合1800與2300方案「北北基桃宜」的範圍，11月30日就將鳳鳴臨時站也同步納入TPASS搭乘範圍。