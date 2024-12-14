台東就業徵才 國軍招募夯...孩子見軍裝姐姐喊：我要當兵保護台灣

台東縣府持續努力創造更多就業機會，今天擴大舉辦職業訓練成果發表暨就業博覽會，吸引33家具規模公司廠商及公家機關參與徵才，現場湧入超過300位求職者，其中，國軍人才招募還是展現高人氣，就連小朋友都喊「阿公，我當兵保護台灣」。

「2024台東縣職業訓練成果發表暨就業博覽會」在南京路自由廣場舉辦，縣長饒慶鈴主持，她提到今年上半年台東縣失業率僅為3.30%，失業率持續低於全國平均值，反映縣府推動經濟政策顯現成效，今天的就業媒合，也是很多人協槓人生的開始。

活動現場33家公司行號提供近400個職缺，有飯店餐飲業、物流業、科技業、觀光業等，當然少不了國軍人才招募，另還有首次參與聯合徵才活動的衛生福利部台東醫院；300位來自縣內各地的求職者把握機會一家一家細看，希望找到適合自己的工作。

國軍人才招募依舊是人氣很夯的攤位，有些是年輕人來詢問，也有是家長幫孩子或孫子洽詢，海巡招募員更主動出擊，走動式在會場招募，小朋友看到英挺的軍裝姐姐，天真喊「阿公，我當兵保護台灣」，阿公有趣回孫子說，「等你長大，台灣不會打仗啦！」