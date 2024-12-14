當基隆副市長2年...邱創煥女吐秘辛 邱佩琳：完成父親遺願

基隆市副市長邱佩琳今天在就職二周年前夕，在臉書感性發文，透露2年前放棄高薪從政的決定，是為了完成已故父親邱創煥的遺願。她表示，2年前的今天，心甘情願放棄是目前3.5的所得，投入公職，只願完成父親在生時希望她可當公務員，為民服務的心願，讓當時已逝世2年的父親在天之靈可感欣慰。

邱佩琳是民眾黨籍，台灣政治世家第二代，為考試院前院長邱創煥的大女兒，曾任東森行銷顧問總經理、ETtoday新聞雲執行董事。國民黨籍基隆市長謝國樑2年前延攬她擔任副市長，2年來在基隆推動公車站牌結合企業轉型、社福推廣、產業發展等，協助市長政策推廣貢獻不小。

邱佩琳說，這二年，簽過近3萬件公文，超過百場的會及活動，接觸過萬個市民。在簽每件公文必努力了解前因後果，利弊得失。每場會的決議必謀取最大公約數的市民之利，每場活動必真心感謝參與人員及昐活動效益可影響每個人。

邱佩琳表示，這一年經歷太多，在努力工作之時，還要有一強大的正能量去挺過罷免及最近媒體的消遣，最難的是在受盡各種不實攻擊後，而不喪失對人的慈悲心，要在複雜沮喪的情緒中，仍保持對每件市政熱誠。

邱佩琳吐露秘辛，當時老東家王總裁非常照顧她，深怕她單純且講正義又像傻大姐的個性不能適應政治，希望能請教所有好友的意見且深思一個禮拜再決定此任命，但她「太愛父親，完成他心願是我最從政的初衷及動力。」

邱佩琳說，至今仍不後悔選擇這條路，謝謝每位和她一起工作的同事，他們是以實力高普考進來的優秀公務員，而基隆市民給她的信心和鼓勵，讓她勇敢走下去。她感嘆人生太多變數，珍惜且熱愛目前這工作，願一己之力讓基隆人變更好，一起註記人生筆記中的重要章節。