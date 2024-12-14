天氣驟降街友紙板為床蓋被單 基隆啟動關懷2安置1送醫

根據氣象署資料，昨晚到今天凌晨氣溫驟降，基隆天寒低溫又下雨，基隆火車站內有不少街友，基隆市天行者慈善協會、基隆市政府社會處與基隆市警局啟動關懷行動，訪視發現街友鋪紙板為床、蓋被單禦寒，除給予熱食溫暖，首日安置2人、1人送醫治療。

基隆氣溫驟降，還下著毛毛細雨，不少街友就睡在基隆火車站內外公共空間處，有的蜷縮在一角，有的躺在紙板上，有的蓋上被單，但多冷得發抖。低溫關懷訪視人員昨晚到今天凌晨一一送上飯糰、熱牛奶等熱食，還詢問健康狀況。

一名年近70的阿嬤拿到後說「很熱，很暖，我等一下馬上來吃。」還有一名阿公表示，他會留明天再吃，訪視人員再給他一個，現在肚子餓就先吃，把胃暖一暖。訪視過程安置2人，另有1人身體不適，忍了很久，先送醫檢查治療。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬說，因應未來可能有寒流，基隆市政府已將臨時遊民收容中心的容量提高，目前已成功安置近8成的無家者，並將持續加強人員安置和關懷；此外，基隆市政府社會處及基隆市警局也積極配合，對市內流浪無家者進行實地探訪，了解其生活狀況並提供必需的支援。

執行長⁨黃永翔⁩表示，低溫訪關懷行動持續3天，第一天已安置2位有意願的無家者，並且發現另有1人身體不適，立即送完醫院檢查治療。