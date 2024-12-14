基隆轉運站客運儲車區 移中山一路

基隆城際轉運站7月1日開放後，每日超過2萬人次使用，原本利用港西街舊國道客運排隊上車處，作為等候發車的「客運儲車區」，但民眾反映影響車流、造成空汙及阻礙商家營生。交通處檢討後，今起移至中山一路「碼頭公會」公車站牌。

基隆城際轉運站因到點的大客車才能駛入，等候發車的要停在港西街「客運儲車區」，但民眾反映，大客車停整排車道影響車流。商家也指出，大客車占滿整條街，有的大車還停紅線，沒乘客買東西，生意一落千丈，快活不下去。

議員鄭文婷表示，儲車區位車道路上，應維持道路暢通，駕駛怠速造成空汙，噪音及高溫嚴重阻擋店家營生，無視民眾的健康與生計，早就要移走。

交通處長王圳宏指出，基隆轉運站啟用後，持續滾動式檢討站體內、外部相關設施及運作狀況，新設客運儲車區長度約為60公尺，可同時停放4、5輛大客車，作為國道客運及市區公車等候發車空間，不致影響現行公車行駛動線。

王圳宏並說，轉運站啟用後，不少民眾建議能在鄰近基隆港側下客，減少步行前往廟口夜市方向的距離。未來會規畫港西街轉型為「國道客運站外下客區」，正向交通部公路局申請，待核准將提供更便捷服務。另港西街公車停靠區長度將配合縮減，並僅供站外下客使用。