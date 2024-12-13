罷免投票後首次「直球對決」 謝國樑明與罷樑志工對談

基隆市長謝國樑罷免案10月投票未通過，謝國樑已敲定明天與罷樑團體志工面對面對談，罷免案提案人戴璟安與志工數十人會到場，市府也罷開陣勢，請各相關局處首長列席回應，雙方從罷免期間半年多來的針鋒相對，到面對面對談「直球對決」，志工可暢所欲言，謝國樑也敞開胸懷，要聆聽相關建言。

這場對談安排在明天晚上6點半，市府以市民有約方式會面，認為罷免案已結束，回歸市政機制，市府傾聽任何相關建言，如有誤解說明清楚，如有欠缺或疏漏則說明改善計畫，各局處首長一字排開，展現重視的誠意。

此次罷免案最後開票結果，投票率為50.44%，同意罷免6萬9934票、占44.84%；不同意罷免8萬6014票、占55.16%，謝國樑罷免案未通過門檻。

拆樑志工投票前詳列出罷免30個罷免理由，包括政見跳票及施政錯誤等，第一條列Gogoro政見變了好幾個方案，可見這項政見未深思熟慮規劃，還有染疫慰問金跳票及安心亞當城市代言人出席活動少等。

提案領銜人戴璟安在罷免公告提出五大罷免理由，一是謝國違背誠信原則，不落實政見，且不斷換概念，如電動車一變再變；二是市長身為法學碩士，卻知法犯法，深夜強闖東岸商場如強盜；三市政僅憑個人意志，未審慎評估，如超跑嘉年華、摩天輪；四市政滿意度全國吊車尾，不思改進；地方首長忽略民意，不和民眾溝通。

戴璟安說，這場罷免行動是對於一個執政者的不滿所累積而成，市民表達時卻遭到抹黑、攻擊，認為只有罷免基隆才有更好的未來。

謝國樑在罷免公告答辯書表示，堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝，並列舉大日公司及NET敗訴及遭駁回事項，強調市府自始至終都是依法行政，站得住腳，他堅持守護市產。