快訊

腸子如泡爛麵條！女控切除子宮肌瘤處理不當瀕死 禾馨回應

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免投票後首次「直球對決」 謝國樑明與罷樑志工對談

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右二）罷免案10月投票，開票結果不同意罷免票多過同意罷免票，罷免不通過，謝國樑在開票之夜上哽咽落淚。本報資料照片
基隆市長謝國樑（右二）罷免案10月投票，開票結果不同意罷免票多過同意罷免票，罷免不通過，謝國樑在開票之夜上哽咽落淚。本報資料照片

基隆市長謝國樑罷免案10月投票未通過，謝國樑已敲定明天與罷樑團體志工面對面對談，罷免案提案人戴璟安與志工數十人會到場，市府也罷開陣勢，請各相關局處首長列席回應，雙方從罷免期間半年多來的針鋒相對，到面對面對談「直球對決」，志工可暢所欲言，謝國樑也敞開胸懷，要聆聽相關建言。

這場對談安排在明天晚上6點半，市府以市民有約方式會面，認為罷免案已結束，回歸市政機制，市府傾聽任何相關建言，如有誤解說明清楚，如有欠缺或疏漏則說明改善計畫，各局處首長一字排開，展現重視的誠意。

此次罷免案最後開票結果，投票率為50.44%，同意罷免6萬9934票、占44.84%；不同意罷免8萬6014票、占55.16%，謝國樑罷免案未通過門檻。

拆樑志工投票前詳列出罷免30個罷免理由，包括政見跳票及施政錯誤等，第一條列Gogoro政見變了好幾個方案，可見這項政見未深思熟慮規劃，還有染疫慰問金跳票及安心亞當城市代言人出席活動少等。

提案領銜人戴璟安在罷免公告提出五大罷免理由，一是謝國違背誠信原則，不落實政見，且不斷換概念，如電動車一變再變；二是市長身為法學碩士，卻知法犯法，深夜強闖東岸商場如強盜；三市政僅憑個人意志，未審慎評估，如超跑嘉年華、摩天輪；四市政滿意度全國吊車尾，不思改進；地方首長忽略民意，不和民眾溝通。

戴璟安說，這場罷免行動是對於一個執政者的不滿所累積而成，市民表達時卻遭到抹黑、攻擊，認為只有罷免基隆才有更好的未來。

謝國樑在罷免公告答辯書表示，堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝，並列舉大日公司及NET敗訴及遭駁回事項，強調市府自始至終都是依法行政，站得住腳，他堅持守護市產。

謝國樑指出，在市政上加速汰換老舊大型公車、響應「2030公車電動化」目標；逐步推動落實「亞洲最有愛城市」，推出「乾淨家園」、「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫；兌現「公益青年電動機車方案」政見；推動一區一室內兒童樂園等。

山海公民拆樑行動罷免期間，訴求多項市政缺失，提案領銜人戴璟安（前排左一）在罷免公告提出五大罷免理由。本報資料照片
山海公民拆樑行動罷免期間，訴求多項市政缺失，提案領銜人戴璟安（前排左一）在罷免公告提出五大罷免理由。本報資料照片

政見 罷免 謝國樑

延伸閱讀

基隆行人若違規過馬路屢勸不聽 114年起開罰

放下工作返台照料癱瘓癌母 陳逸凡獲基市頒孝行楷模

基市表揚孝行楷模 謝國樑憶起亡父生前教他要孝順阿嬤

遊客注意…仁三路騎樓整平明動工 基隆廟口夜市休市13天

相關新聞

罷免投票後首次「直球對決」 謝國樑明與罷樑志工對談

基隆市長謝國樑罷免案10月投票未通過，謝國樑已敲定明天與罷樑團體志工面對面對談，罷免案提案人戴璟安與志工數十人會到場，市...

基隆鎖定易違規20路段 明年行人違規過馬路嚴罰500元

基隆市政府自去年1月推動「行人友善」政策以來，至今年11月底每10萬人死傷數，排名本島第3低，僅次於雙北市；第二階段針對...

羅東轉運站機車停車格不足 宜蘭縣府規劃增635席

宜蘭縣政府今天表示，為解決羅東轉運站機車停車格不足問題，將變更設計，並借用附近派出所預定地，劃設臨時停車格，共可增加63...

什麼時候才不臭? 花蓮燃料廠惡臭逾月廠方允一周內改善

花蓮美崙工業區一間生產固體再生燃料（SRF）的台翔興業二廠，因地震後大量廢棄原料堆放，上月11日起火悶燒，至今仍有臭味。...

太魯閣文化結合國產材 3款童玩成地方創生特色教材

花蓮縣練習曲文教協會獲得林業署支持，結合國產材及原住民文化，研發3款「木育童玩」教具，有太魯閣族狩獵勇士、織布婦女及山海...

挺過颱風…宜蘭金柑年產1700公噸 產季開跑推特色料理

宜蘭是金柑最重要的產地，占全國產量90%以上，每年秋冬收成，今年受到連續颱風影響，產量下降3到4成，仍有約1718公噸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。