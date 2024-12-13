快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆鎖定易違規20路段 明年行人違規過馬路嚴罰500元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆鎖定易違規20路段，明年行人違規過馬路嚴罰500元。記者游明煌／攝影
基隆鎖定易違規20路段，明年行人違規過馬路嚴罰500元。記者游明煌／攝影

基隆市政府自去年1月推動「行人友善」政策以來，至今年11月底每10萬人死傷數，排名本島第3低，僅次於雙北市；第二階段針對行人啟動「行人有序」宣導，明年元月1日宣導執法，2月3日起嚴正開單執法。交通隊列出20處行人易違規路段、路口加強宣導、執法，行人違規穿越馬路將開罰500元罰鍰。

市府交通處指出，基隆市112年行人交通死傷395人，比111年511人，減少了116人，已見初步成效，113年1至8月行人交通死傷計250人，也較112年1至8月261人減少11人。今年12月初公布道安資料，基隆市每10萬人死亡人數為5.52人，在各縣市中僅次於台北市3.38人、新北市4.85人。

交通處說，車輛路口禮讓行人已見成效，11月已啟動第二階段「行人有序」宣導，明年1月開始勸導執法期，2月3日起警方會嚴正執法，養成於過馬路時先「停、看、聽」的習慣。

交通處指出，「行人有序」專案，要求行人要遵守號誌不闖紅燈、確認秒數再通過、行人走行穿線，路段中間不穿越，走路不滑手機等，希望持續減少行人交通事故、降低行人死傷人數。

警方鎖定全市20處易發生行人事故路段、路口，將每天編排專責警力宣導及執法取締，重點路段包括信二路停車場前、信二路基隆醫院前、光明路全聯前、八堵車站前、安一路一百巷口、基金一路郵局前孝四路南站公車站、南榮路16-1號洗腎中心前、仁一路玉兔橋前及信一路五十七號前，及多處市場人潮穿梭熱點。

交通處長王圳宏說，行人在過馬路時，行人應該合理評估自己的過馬路時間。例如，過一個車道大約需要5秒，四個車道則需20秒。在面對即將變燈的情況時，若發現剩餘的時間不夠，應該選擇等待，而不是強行衝過，這樣不僅容易跌倒，也可能忽視周圍的交通狀況，增加風險。因此，培養這種評估時間的習慣，有助於提高過馬路的安全性。

行人

延伸閱讀

美軍P-8A今年第四度行經台海 中共情報船穿越宮古海峽

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

基隆行人若違規過馬路屢勸不聽 114年起開罰

基隆男超商偷拍少女裙下風光 正義人士發聲當場逮...判3月

相關新聞

基隆鎖定易違規20路段 明年行人違規過馬路嚴罰500元

基隆市政府自去年1月推動「行人友善」政策以來，至今年11月底每10萬人死傷數，排名本島第3低，僅次於雙北市；第二階段針對...

羅東轉運站機車停車格不足 宜蘭縣府規劃增635席

宜蘭縣政府今天表示，為解決羅東轉運站機車停車格不足問題，將變更設計，並借用附近派出所預定地，劃設臨時停車格，共可增加63...

什麼時候才不臭? 花蓮燃料廠惡臭逾月廠方允一周內改善

花蓮美崙工業區一間生產固體再生燃料（SRF）的台翔興業二廠，因地震後大量廢棄原料堆放，上月11日起火悶燒，至今仍有臭味。...

太魯閣文化結合國產材 3款童玩成地方創生特色教材

花蓮縣練習曲文教協會獲得林業署支持，結合國產材及原住民文化，研發3款「木育童玩」教具，有太魯閣族狩獵勇士、織布婦女及山海...

挺過颱風…宜蘭金柑年產1700公噸 產季開跑推特色料理

宜蘭是金柑最重要的產地，占全國產量90%以上，每年秋冬收成，今年受到連續颱風影響，產量下降3到4成，仍有約1718公噸，...

基隆轉運站大車儲車區被嫌 交通處：明起移中山一路

基隆城際轉運站7月1日正式開放後，每日超過2萬人次使用，原本利用港西街舊國道客運排隊上車處，作為等候發車的「客運儲車區」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。