基隆鎖定易違規20路段 明年行人違規過馬路嚴罰500元

基隆市政府自去年1月推動「行人友善」政策以來，至今年11月底每10萬人死傷數，排名本島第3低，僅次於雙北市；第二階段針對行人啟動「行人有序」宣導，明年元月1日宣導執法，2月3日起嚴正開單執法。交通隊列出20處行人易違規路段、路口加強宣導、執法，行人違規穿越馬路將開罰500元罰鍰。

市府交通處指出，基隆市112年行人交通死傷395人，比111年511人，減少了116人，已見初步成效，113年1至8月行人交通死傷計250人，也較112年1至8月261人減少11人。今年12月初公布道安資料，基隆市每10萬人死亡人數為5.52人，在各縣市中僅次於台北市3.38人、新北市4.85人。

交通處說，車輛路口禮讓行人已見成效，11月已啟動第二階段「行人有序」宣導，明年1月開始勸導執法期，2月3日起警方會嚴正執法，養成於過馬路時先「停、看、聽」的習慣。

交通處指出，「行人有序」專案，要求行人要遵守號誌不闖紅燈、確認秒數再通過、行人走行穿線，路段中間不穿越，走路不滑手機等，希望持續減少行人交通事故、降低行人死傷人數。

警方鎖定全市20處易發生行人事故路段、路口，將每天編排專責警力宣導及執法取締，重點路段包括信二路停車場前、信二路基隆醫院前、光明路全聯前、八堵車站前、安一路一百巷口、基金一路郵局前孝四路南站公車站、南榮路16-1號洗腎中心前、仁一路玉兔橋前及信一路五十七號前，及多處市場人潮穿梭熱點。

交通處長王圳宏說，行人在過馬路時，行人應該合理評估自己的過馬路時間。例如，過一個車道大約需要5秒，四個車道則需20秒。在面對即將變燈的情況時，若發現剩餘的時間不夠，應該選擇等待，而不是強行衝過，這樣不僅容易跌倒，也可能忽視周圍的交通狀況，增加風險。因此，培養這種評估時間的習慣，有助於提高過馬路的安全性。